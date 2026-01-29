李대통령 “KB그룹에 감사합니다” 글 올린 이유는?

전북혁신도시에 ‘KB금융타운’ 조성 발표
KB금융그룹이 전북혁신도시에 ‘KB금융타운’을 조성한다는 소식을 접한 이재명 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)에 “KB그룹에 감사하다”라고 글을 올렸다.
李 “국가균형발전 조금 더 힘을 냅시다”
29일 KB그룹은 전북혁신도시에 KB금융타운을 조성하고 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB자산운용 등 주요 계열사가 입점할 예정이라고 밝혔다. 정부의 지역 균형 발전 전략에 호응하는 차원이다. KB금융타운에는 기존 전북혁신도시에서 근무하던 임직원 150여 명에 추가로 100여 명의 임직원이 상주하기로 했다.
이 대통령은 자신의 X 계정에 관련 기사를 링크한 뒤 “이제서야 지방이전 효과가 조금씩 나타나기 시작하나요”라며 “국가균형발전 조금 더 힘을 냅시다. KB그룹에 감사합니다”라고 글을 남겼다.
