머스크 “모델 S·X 생산 중단…대신 ‘옵티머스 로봇’ 만들 것”

테슬라가 대표적인 전기차 모델 S와 모델 X의 생산을 올해 2분기 중단한다. 대신 해당 생산 라인을 휴머노이드(인간형) 로봇인 ‘옵티머스’ 제조 공정으로 전환한다.
28일(현지 시각) 열린 4분기 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 “이제 모델 S와 X 프로그램을 명예롭게 퇴장시킬 때가 됐다”며 “회사의 역량을 자율주행과 로봇 중심의 미래 사업에 집중하겠다”고 선언했다.
이에 따라 테슬라는 모델 S와 X를 생산했던 캘리포니아 프리몬트 공장을 연간 100만 대 규모의 ‘옵티머스 로봇(Optimus robots)’ 생산 라인으로 교체할 계획이다.
머스크는 “옵티머스는 완전히 새로운 공급망을 갖추게 될 것”이라며 “생산 인력을 증원해 로봇 생산량을 대폭 늘리겠다”고 강조했다.
● 1세대 고급 전기차의 ‘명예로운 퇴장’
2012년과 2015년에 각각 출시된 모델 S와 모델 X는 테슬라를 고급 전기차 브랜드로 각인시킨 일등 공신이다. 하지만 최근 모델 3와 모델 Y가 전체 판매량의 97%를 차지하면서 고가인 S와 X의 판매 비중은 급격히 줄었다.
게다가 최근 테슬라코리아가 모델 Y 가격을 최대 940만 원까지 낮추면서 국내에서 모델 S·X는 더욱 외면받고 있다. 현재 국내 모델 S·X의 판매 가격은 1억3000만 원 안팎이다.
다만 머스크는 모델 S와 모델 X의 신규 주문이 마감되더라도 기존 차량 소유주에 대한 지원은 계속될 것이라고 밝혔다.
● 사상 첫 연간 매출 감소… ‘로봇’으로 돌파구 찾나
테슬라의 이번 결정은 실적 부진을 타개하기 위한 전략적 선택으로 풀이된다. 테슬라는 지난해 연간 매출 948억 달러(약 128조 원)를 기록하며 사상 첫 연간 매출 감소를 기록했다.
4분기 매출은 249억 달러(약 35조 원)로 시장 예상치를 웃돌았으나, 전년 대비 3%가량 줄었다. 특히 자동차 부문 매출은 전년 동기 대비 11% 하락하며 타격을 입었다.
지난 2일 발표된 보고서에 따르면 테슬라의 2025년 연간 차량 인도량은 164만 대로, 전년 대비 8.6% 감소하며 2년 연속 하락세를 이어갔다.
머스크는 이 위기를 로봇과 인공지능(AI) 투자로 정면 돌파하겠다는 방침이다. 테슬라는 이번 분기 말 대량 생산을 목표로 설계된 ‘3세대 옵티머스’를 공개하고, 자신의 AI 기업인 xAI에 20억 달러(약 2조7000억 원)를 투자하는 등 미래 산업으로의 전환을 서두르고 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0