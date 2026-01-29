슈카 “코스피 5000 공약 조롱한 적 없어…짜깁기 영상”

이재명 대통령의 후보 시절 ‘코스피 5000 달성’ 공약을 소개하며 “대선 테마주”라고 말했던 슈카가 이번 논란에 대해 “저는 정치나 좌우에 중점을 두지 않고, 언급하지도 않는다. 방송하는 이상 어느 한쪽에 치우치지 않는다는 원칙을 지키려고 노력하고 있다”고 말했다.
슈카는 29일 자신의 유튜브 채널을 통해 “특정 유튜브 채널이나 개인들이 짜깁기성 영상을 만들고, 없는 것을 만들고 비웃고, 비난하고, 심지어 욕설하는 경우를 많이 겪어 왔다”며 “남을 비난하고 없는 내용을 양산해서 자기 돈을 버는 그들의 방식이니 그러려니 하고 대응도 하지 않았다”고 했다.
그는 “슈카월드나 머니코믹스를 오래 보신 분들은 알 것”이라며 “제가 정부 정책을 조롱하고 비난하는 쪽이었는지, 홍보하고 응원하는 쪽이었는지, 코스피 5000을 응원하고 바라는 말을 해왔는지, 조롱하는 말을 해왔는지”라고 했다.
슈카는 논란이 된 영상에서도 이 대통령의 자본시장 공약을 조롱한 것이 아니라고 강조했다. 그는 “기사의 내용에 나온 장면들은 주식 예능성 장면이었고, 전체를 보면 조롱하는 내용이 아니라는 것을 쉽게 알 수 있다. 다만, 보통 저희 방송을 보시지 않고, 편집된 내용만 보고 판단하게 된다”고 했다.
그러면서 슈카는 어느 한쪽의 정치 이념에 치우치지 않는다고 강조했다. 그는 “그것이 저널리즘이라는 고리타분한 믿음을 아직도 가지고 있다. 좋은 정책과 성과에는 같이 기뻐하고 널리 알리고, 문제가 있다고 생각하면 힘내서 이야기하려고 했다”고 했다.
슈카는 “왼쪽이라고도 욕을 많이 들었고, 오른쪽이라고도 욕을 많이 들었다. 차라리 한쪽 진영에 서서 아군에게만 이야기하라는 조언을 수없이 들었다”며 “하지만 스스로를 언론인이라고 믿었기에 그럴 수는 없었다”고 했다.
슈카는“코스피 5000은 정말 대단한 일이다. 백번 칭찬해도 아깝지 않은 업적이다”며 “앞으로 훨씬 더 높게 갈 수 있다면 정말 좋겠다”고 했다.
슈카는 지난해 4월 21일 경제 유튜브 채널 머니코믹스에 출연해 이 대통령의 경제 공약 중 코스피 5000 달성을 소개하며 “코리아디스카운트를 해소해 5000 시대를 열겠다? 주가 조작 원스트라이크 아웃, 여기에 상법 개정도 하고 이런 거 저런 거 좋은 거 다해서 코스피 5000”이라고 말했다.
이어 다른 출연자가 “이게 된다고?”라고 묻자 슈카는 “공약이니까, 자 3000, 4000 아니고 자 5000이다”라고 했다. 이어 안경을 고쳐 만지며 “(앞으로) 얼마나 올라야 되냐면, 딱 100%만 오르면 된다“며 ”대선 테마주 ‘코스피’”라고 외쳤다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
