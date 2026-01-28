현대차 “한국문화 세계로 알린다”… 4부작 글로벌 다큐멘터리 후원

CNN 오리지널 시리즈 K-에브리띵 후원
현대자동차는 28일 글로벌 뉴스 CNN과 함께 한국 문화의 깊이를 세계에 전하는 다큐멘터리 방송을 후원한다고 밝혔다. 이 시리즈는 전 세계에서 영향력을 확장하고 있는 한국 문화의 창의성과 열정을 다양한 시각에서 조명한다. CNN 오리지널 시리즈 역사상 특정 브랜드가 단독으로 협력하는 것은 이번이 처음이라고 한다.
대니얼 대 킴 진행, 음악·영화·음식·뷰티로 보는 한국문화의 힘
현대차 창의성과 진정성으로 한국 문화 가치 조명
다큐멘터리 ‘K-에브리띵’은 한국이 만들어 낸 문화적 신드롬의 근원적 힘을 탐구한다. 총 4편으로 구성된 다큐멘터리는 음악(Music), 영화(Film), 음식(Food), 뷰티(Beauty) 네 가지 주제를 중심으로 각 분야를 대표하는 인물들의 이야기를 담았다.
가수 태양, 배우 이병헌, 한국인 최초 미쉐린 3스타 셰프 코리 리(Corey Lee), 슈퍼모델 아이린 킴(Irene Kim) 등이 출연해 자신만의 시선으로 한국 문화의 저력을 들려준다. 시리즈는 올해 상반기 CNN 인터내셔널을 통해 방영될 예정이다.
이번 프로젝트의 총괄 프로듀서이자 진행자는 배우 겸 감독 대니얼 대 킴(Daniel Dae Kim)이 맡았다. 그는 그동안 아시아 문화를 조명하는 콘텐츠를 제작해 온 인물로, 한국 문화의 글로벌 가치 확산에도 꾸준히 기여해 왔다.
현대차와 CNN은 인류 진보와 창의성 존중을 바탕으로 다양한 글로벌 캠페인을 펼쳐왔다. 2020년에는 과학을 주제로 한 시리즈를 통해 모빌리티·에너지·인공지능 분야의 혁신을 소개했고, 2024년에는 예술·기술·비즈니스 분야의 영감 있는 인물을 조명한 바 있다.
현대자동차 관계자는 “한국의 성장과 혁신의 여정을 함께해 온 기업으로서, 한국 문화의 창의성을 진정성 있는 시각으로 세계에 전할 수 있어 뜻깊다. 이번 후원은 인류의 더 나은 미래를 지향하는 비전을 실천하는 과정”이라고 전했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
