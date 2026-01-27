젠틀몬스터, 구글과 본격 협업… 차세대 AI 글래스 디자인 이끈다

글로벌 패션 아이웨어 브랜드 젠틀몬스터가 글로벌 테크 기업 구글과 올해부터 차세대 AI 스마트 글래스 개발을 위한 본격적인 협업에 돌입한다고 27일 밝혔다.
글로벌 AI 스마트 글래스 시장은 빠르게 성장하고 있다. 한국산업기술진흥원(KIAT)에 따르면 글로벌 AI 스마트 글래스 시장은 2024년 말 추산된 약 2조7000억 원 규모에서 2030년까지 약 11조7883억 원으로 4배 이상 성장할 것으로 전망된다. AI 스마트 글래스는 올해 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서도 스마트폰 이후 가장 유력한 차세대 혁신 디바이스로 주목받았다.
시장 경쟁이 본격화되면서 기술력과 함께 디자인의 중요성도 커지고 있다. 얼굴에 착용하는 기기 특성상 AI 스마트 글래스는 착용감과 심미성이 제품 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.
구글은 지난해 5월 개발자 콘퍼런스에서 AI 스마트 글래스가 가볍고 하루 종일 착용할 수 있어야 하며, 사용자가 계속 착용하고 싶을 만큼 스타일리시하고 개인의 취향을 반영할 수 있는 디자인이 중요하다고 강조했다.
구글은 지난해 젠틀몬스터에 1억 달러(약 1450억 원)의 전략적 투자를 유치했다. 아이아이컴바인드 관계자는 “이번 투자는 글로벌 빅테크 기업이 차세대 웨어러블 디바이스 전략의 핵심 파트너로 한국 패션 브랜드를 선택했다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.
젠틀몬스터는 구글 AI 스마트 글래스의 제품 설계 초기 단계부터 협업에 나설 전망이다. 축적된 디자인 노하우를 바탕으로 사용자가 장시간 착용해도 부담 없으면서도, 패션 아이템으로서 손색없는 디자인을 구현하겠다는 계획이다.
아이아이컴바인드 관계자는 “테크와 패션의 결합은 일시적인 트렌드가 아닌, 앞으로도 계속 확장될 핵심 영역”이라며 “테크와 패션을 선도하는 두 기업이 함께 만들어갈 새로운 시너지에 주목해 달라”고 밝혔다.
