콘래드 서울, 반려견 동반 숙박 패키지 ‘2026 펫 메종’ 리뉴얼 출시

콘래드 서울은 반려견과 보호자의 실제 투숙 경험을 반영한 ‘2026 펫 메종(Pet Maison)’을 새롭게 선보였다고 26일 밝혔다. 이번 리뉴얼은 단순히 반려견 동반이 가능한 숙박 상품을 넘어, 반려견과 보호자가 호텔에서 보내는 하루 전반을 하나의 웰니스 경험으로 구성한 것이 특징이다.
콘래드 서울 측은 기존 펫 메종 투숙객들의 다양한 의견과 이용 패턴을 분석해 패키지 전반을 재정비했다고 설명했다. 반려견의 컨디션과 활동량, 휴식 흐름까지 고려해 구성 요소를 보완함으로써 투숙 만족도를 높이는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
특히 투숙객들로부터 호응이 높았던 펫 전용 히노키 욕조는 활용도를 더욱 높였다. 콘래드 관계자에 따르면 그루밍 이후 건조 과정에서의 불편함을 줄이기 위해 펫 드라이룸을 새롭게 도입해, 반려견과 보호자 모두가 보다 안정적으로 케어할 수 있도록 개선했다.
이와 함께 객실 내 체류 시간이 긴 펫 동반 투숙의 특성을 반영해 실내 활동 공간도 강화했다. 날씨와 외부 환경에 영향을 받지 않고 활동할 수 있도록 펫 러닝머신과 펫 짐볼을 마련해 반려견의 에너지 해소와 스트레스 완화를 돕는다는 설명이다.
또한 반려견의 하루 흐름에 맞춘 ‘5 WELL 저니(Journey)’를 통해 놀이(플레이 웰), 그루밍(글로우 웰), 간식과 케어(트릿 웰), 휴식(슬립 웰), 식사(잇 웰)로 이어지는 투숙 경험을 제공한다. 콘래드 서울은 반려동물 안심케어 브랜드와 협업한 릴렉싱 키트와 함께 펫 건강 주스, 반려견 전용 침대, 보양식 등을 구성해 호텔 환경에서도 편안함을 느낄 수 있도록 했다고 전했다.
콘래드 서울 관계자는 “2026 펫 메종은 반려견 동반 가능 여부보다 반려견이 실제로 얼마나 편안하게 머무를 수 있는지를 가장 중요한 기준으로 삼았다”면서 “기존 투숙객들의 경험을 토대로 보완이 필요한 부분은 개선하고 만족도가 높았던 요소는 강화해, 반려견과 보호자 모두에게 더욱 완성도 높은 투숙 경험을 제공하고자 했다”고 말했다.
