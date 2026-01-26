대우건설, 노사 공동 안전 결의… 2026년 중대재해 근절 목표

대우건설은 지난 23일 ‘2026년 중대재해 근절을 위한 노사 합동 안전 실천 결의 선포식’을 개최하고 노사가 함께 마련한 안전 실천 결의문을 선포했다고 26일 밝혔다.
대우건설에 따르면 이번 행사는 대표이사와 노동조합 위원장, CSO, 협력회사 대표를 비롯한 본사 임직원들이 참석한 가운데 진행됐다. 노사는 이날 자리를 통해 안전을 최우선 가치로 삼고, 현장 중심의 안전 문화를 함께 만들어가겠다는 뜻을 공유했다.
이날 선포된 ‘노사 합동 안전 실천 결의문’에는 근로자의 의견을 적극적으로 청취하고, 안전을 우선으로 한 작업 환경을 조성하겠다는 내용이 담겼다. 또한 동료의 건강 상태와 작업 여건을 세심하게 살피는 현장 문화를 정착시키고 스마트 안전 기술을 활용해 위험 요소를 사전에 발견하고 대응하는 체계를 강화하겠다는 방침도 포함됐다.
대우건설은 특히 현장에서 위험 요소가 발견될 경우 즉각적으로 작업을 중단하고 개선 조치를 취할 수 있도록 작업중지권을 적극 활용할 계획이다. 이와 함께 현장 근로자의 판단과 의견을 존중하는 문화를 통해 2026년 중대재해 근절을 목표로 안전 관리 수준을 끌어올린다는 설명이다.
아울러 고유의 안전문화인 CLEAR를 기반으로 안전에 대한 책임 의식과 소통이 현장 전반에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 지속적인 노력을 이어갈 예정이다.
선포식과 함께 현장 안전보건 정기평가 결과에 따른 우수 현장 시상식도 진행됐다. 대우건설은 대상을 포함해 총 9개 현장을 선정해 포상했고 이를 통해 현장의 안전 관리 성과를 격려하고 현장 중심의 안전 경영을 이어가겠다는 입장이다.
대우건설 관계자는 “중대재해 없는 한 해를 만들기 위해 노사가 뜻을 모았다”면서 “현장에 축적된 안전문화와 스마트 안전 기술을 연계해 보다 안전한 작업 환경을 조성하는 데 주력할 것”이라고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0