[DBR/알립니다]‘DBR CES 2026 디브리핑’ 온라인 세미나 개최

DBR(동아비즈니스리뷰)는 CES 2026에서 공개된 핵심 기술 트렌드를 국내 독자와 실무자들에게 심층적으로 전달하기 위해 온라인 세미나 ‘DBR CES 2026 디브리핑: 피지컬 AI가 바꾸는 비즈니스의 미래’를 개최합니다.
이번 디브리핑에서는 CES 2026 현장에서 확인한 피지컬 AI(Physical AI)의 기술적 진화와 비즈니스 적용 가능성을 중심으로, 고객 경험 혁신과 기업 전략 변화의 방향을 종합적으로 조망합니다. CES 현장을 수년간 직접 취재·분석해 온 전문가들이 연사로 참여해, 기술 트렌드가 실제 경영과 조직 운영에 어떤 의미를 갖는지 구체적인 인사이트를 제시할 예정입니다.
올해의 기술 트렌드를 한눈에 정리하는 한편, 피지컬 AI가 향후 비즈니스 경쟁 구도를 어떻게 재편할 것인지에 대해 경영진과 실무자에게 실질적인 인사이트를 제시합니다.
● 주제: DBR CES 2026 디브리핑: 피지컬 AI가 바꾸는 비즈니스의 미래
● 일정: 2026년 2월 11일(수) 오후 2∼5시
● 진행 방식: 온라인 라이브(Zoom) 중계
● 주요 연사: 박제홍 아키텍트에쿼티 대표, 차경진 한양대 교수, 최형욱 퓨처디자이너스 대표
