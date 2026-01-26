한강에 얼음 덩어리 둥둥… 오늘도 영하 10도 강추위

  • 동아일보

글자크기 설정



25일 경기 김포시 일산대교 인근 한강에 상류에서 떠내려온 얼음 덩어리가 떠다니고 있다. 26일 출근길에도 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 추위가 계속되겠다. 이날 아침 최저기온은 영하 15도∼영하 3도, 낮 최고기온은 영하 3도∼영상 7도로 평년보다 낮을 것으로 예보됐다. 서울의 아침 최저기온은 영하 10도, 낮 최고기온은 영하 1도로 전망됐다. 이번 추위는 이달 말까지 이어질 것으로 보인다.

#한강#얼음 덩어리#강추위#최저기온#최고기온
김포=양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스