사회
한강에 얼음 덩어리 둥둥… 오늘도 영하 10도 강추위
동아일보
입력
2026-01-26 04:30
2026년 1월 26일 04시 30분
양회성 기자
프린트
25일 경기 김포시 일산대교 인근 한강에 상류에서 떠내려온 얼음 덩어리가 떠다니고 있다. 26일 출근길에도 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 추위가 계속되겠다. 이날 아침 최저기온은 영하 15도∼영하 3도, 낮 최고기온은 영하 3도∼영상 7도로 평년보다 낮을 것으로 예보됐다. 서울의 아침 최저기온은 영하 10도, 낮 최고기온은 영하 1도로 전망됐다. 이번 추위는 이달 말까지 이어질 것으로 보인다.
김포=양회성 기자 yohan@donga.com
