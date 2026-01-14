동아오츠카, 문체부 장관상 수상… 스포츠 안전 분야 공로

동아오츠카가 문화체육관광부, 스포츠안전재단과 함께 스포츠 현장 온열질환 예방 캠페인을 전개한 공로를 인정받아 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 14일 밝혔다.
동아오츠카는 지난해 △온열질환 예방 공익광고 송출 △현장 체험형 교육 프로그램 운영 △폭염 대응 매뉴얼 배포 등 실질적인 예방 중심 활동을 펼치며, 대국민 폭염 안전 인식 제고와 스포츠 현장 내 온열질환 사고 예방에 기여했다는 평가를 받았다.
△관람객(KBO 올스타전, 전북현대모터스FC 홈경기) △학생(풋살 히어로즈) △생활체육(대전시민생활체육대축전) △고령자(서울 파크골프 대축제) △장애인(경기도 장애인생활체육대회) △전문체육 선수 및 지도자 교육 등 폭넓은 대상으로 활동을 펼쳤다.
박철호 동아오츠카 대표이사 사장은 “이번 수상은 일회성 캠페인이 아닌 지속적인 현장 활동을 통해 스포츠를 즐기는 관람객과 참가자 모두의 안전에 실질적인 도움을 주고자 해온 점을 인정받아 뜻깊다”며 “앞으로도 생활스포츠부터 장애인 스포츠, 프로스포츠까지 모든 스포츠 현장의 특성을 고려한 안전한 스포츠 환경 조성을 위한 활동을 이어가겠다고 전했다”고 전했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0