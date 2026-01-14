윤홍근 회장, 조선대에 10억 기부

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ그룹은 윤홍근 회장(사진 왼쪽)의 모교인 조선대에 발전기금 10억 원을 기부했다고 13일 밝혔다. 윤 회장은 7일 열린 발전기금 전달식에서 “기업이 성장할수록 그 성과를 미래 세대에게 어떻게 환원할 것인지 고민하는 것이 제게 주어진 책무”라며 “받은 도움을 사회에 되돌려주고, 미래 인재들이 성장할 수 있는 토대를 마련하고자 기부를 결정했다”고 했다.

