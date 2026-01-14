고려아연, 희토류 자체 생산 기술 확보 나서

美 기술 스타트업과 파트너십 체결 고려아연이 미국 희토류 기업과 손잡고 첨단 산업 필수 소재인 희토류 자체 생산을 위한 기술 확보에 나선다. 세계 1위 생산국인 중국이 희토류 수출 통제를 본격화하는 가운데, 미국과의 탈(脫)중국 공급망 구축에 속도를 내려는 모양새다.



13일 고려아연은 미국 희토류 기술 스타트업 알타 리소스 테크놀로지스와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이 스타트업은 고도의 생화학 기술로 희토류를 분리하는 이른바 ‘정밀 채굴’ 기술을 보유한 기업이다. 양 사의 협력은 폐영구자석을 고순도 희토류 산화물로 정제해 희토류를 생산하자는 취지다. 우선 양 사는 미국 내 합작 법인을 설립한다. 그 후 고려아연의 미국 자회사인 페달포인트가 운영 중인 미국 사업장 부지에 관련 시설을 구축할 계획이다. 2027년 가동이 목표로, 연간 100t 규모의 고순도 희토류 산화물 처리 및 생산 능력을 확보한 뒤 단계적으로 생산 규모를 확대한다는 구상이다.





