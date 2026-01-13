김기문 중기중앙회장 “올해는 AI 협업 원년…분업 생태계 갖춰야”

중소기업계가 정부, 국회, 경제계 인사들과 만나 새해 한국 경제 재도약을 이끌겠다는 의지를 다졌다. 중소기업계가 함께 하는 인공지능(AI) 반도체 생태계 등 동반성장을 향한 주문도 이어졌다.
중소기업중앙회는 13일 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘2026 중소기업인 신년인사회’를 개최했다. 행사에는 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 당대표, 장동혁 국민의힘 당대표 등 여야 주요 인사와 한성숙 중소벤처기업부 장관, 김영훈 고용노동부 장관 등 정부 부처 장·차관급 인사 등 총 350여 명이 모였다.
김기문 중기중앙회장은 “대기업 중심의 메모리 반도체에 집중하느라 AI 반도체로 혁신과 변화에 소홀한 감이 있다”며 “이제라도 AI 3대 강국으로 나가기 위해 중소기업과 스타트업, 대기업이 협력적 분업이 가능한 AI 반도체 생태계를 갖춰야 한다”고 말했다. 이어 “올해를 AI 협업의 원년으로 삼아 대기업과 중소기업은 물론 정부와 국회가 힘을 합쳐야 한다”며 “그래야 중소기업이 경쟁력을 갖춰서 경제 대도약을 이끌 수 있다”고 덧붙였다.
김 회장은 대기업과 중소기업 간 동반성장의 중요성도 강조했다. 김 회장은 “지난해 우리나라 수출이 세계에서 여섯 번째로 7000억 달러를 달성했다”며 “자동차, 반도체, 핸드폰, 조선 등 주력 제품엔 수만 개의 부품이 필요한데 그 부품은 중소기업이 만들고 있다”고 말했다. 이어 “대기업과 중소기업이 함께 만들어낸 성과를 다 같이 누릴 수 있을 때 ‘모두의 성장’이 가능할 것”이라고 했다.
이날 행사장에 모인 여야 인사들은 한목소리로 중소기업계 지원에 힘을 모으겠다고 약속했다. 우 국회의장은 “올해 국회는 불공정한 거래 구조를 바로 잡고, 대·중소기업의 상생 성장, 균형 발전 등을 위한 입법과 예산에 집중하겠다”고 말했다. 정청래 대표는 “830만 개 중소기업이 잘 돼서 한명씩만 더 고용하면 830만 명의 일자리가 새로 생긴다”며 “국민들이 일자리 걱정 없이 건강한 중소기업에서 일할 수 있는 세상이 되도록 노력하겠다”고 말했다. 장동혁 대표는 “올해 중소기업인들의 힘이 되어드리기 위해 없는 길을 뚫고 만들면서 함께 손을 붙잡고 전진하겠다”고 했다.
