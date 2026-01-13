일동후디스 하이뮨, 100% 식물성 단백질 음료 출시

최근 건강하고 지속가능한 라이프스타일을 추구하는 2040 소비자층이 확대되고 있다. 일동후디스는 이러한 흐름에 맞춰 100% 식물성 단백질을 함유한 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 음료 식물성 고단백(이하 하이뮨 식물성 고단백)’을 출시했다고 13일 밝혔다.
하이뮨 식물성 고단백은 콩단백과 보리쌀단백을 섞어 한 팩에 식물성 단백질 10g을 담은 고단백 음료다. 필수아미노산인 BCAA(Branched-chain amino acid) 1500mg을 비롯해 칼슘, 아연을 포함한 비타민 미네랄 16종 등의 영양 성분이 포함됐으며, 한국비건인증원의 비건 인증을 받았다.
또 제로 음료를 선호하는 수요 트렌드에 맞춰 무설탕, 무지방으로 설계했으며, 한 팩에 65kcal로 부담 없이 섭취할 수 있다. 식물성 단백질 특유의 거친 맛도 보완했다.
일동후디스 관계자는 “다양한 소비자의 취향을 반영하기 위해 하이뮨 음료 라인업에도 식물성 단백질 제품을 추가하게 됐다”며 “100% 식물성 단백질로 만들어진 이번 신제품을 통해 건강한 채식습관을 지향하는 소비자들도 맛있게 단백질 음료를 즐길 수 있길 바란다”고 전했다.
