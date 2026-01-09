삼성, ‘글로벌 D램 1위’ 3개 분기만에 탈환

[삼성전자 4분기 영업익 20조]
4분기 D램 매출 192억달러 기록
전체 메모리 34% 오른 259억달러
삼성전자가 SK하이닉스에 내줬던 매출 기준 D램 글로벌 1위 자리를 탈환했다.
8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자의 지난해 4분기(10∼12월) 메모리 매출은 D램과 낸드플래시가 각각 192억 달러(약 27조9000억 원), 67억 달러로 전 부문 1위를 차지했다. 삼성전자의 메모리 전체 매출은 259억 달러로 전 분기 대비 34% 성장했고 역대 최대 실적을 달성한 것으로 분석됐다.
삼성전자는 지난해 1분기(1∼3월) SK하이닉스에 글로벌 D램 1위를 내줬고 2분기(4∼6월)에는 낸드를 포함한 전체 메모리 시장에서 2위로 밀려났다. 인공지능(AI) 산업의 성장으로 D램 시장에서 비중이 급증한 고대역폭메모리(HBM) 때문이었다. SK하이닉스가 HBM 4, 5세대인 HBM3, HBM3E에서 엔비디아의 주력 공급처가 되면서 점유율이 늘어난 결과다.
하지만 지난해 하반기(7∼12월)부터 AI 수요 폭발로 더블데이터레이트(DDR)5 등 범용 D램까지 품귀현상을 빚으며 삼성전자가 SK하이닉스와의 차이를 좁히기 시작했다. 삼성전자가 SK하이닉스보다 방대한 생산 설비를 갖춘 데다 뒤늦게 HBM3E 매출이 확대된 영향이 컸다. 카운터포인트리서치는 “삼성전자의 스마트폰 신제품 갤럭시 S26 시리즈가 곧 출시를 앞두고 있고 엔비디아의 HBM 4 품질 테스트를 무난하게 통과할 것으로도 기대돼 다음 분기에도 최대 실적이 예상된다”고 전망했다.
최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 “삼성전자는 범용 D램에서 서버 위주로 잘 대응하고 있고 HBM4에서도 첨단 공정을 도입해 고객이 요구하는 속도, 발열 등에서 좋은 성적을 내고 있다”고 했다.
