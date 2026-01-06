병원-전자AS 업종 1위… 첫 조사 상조는 최하위

[2025 국가고객만족도 조사]
2025년 국가고객만족도(NCSI) 조사에서는 총 88개 업종이 조사됐다. 이 가운데 10개 업종은 NCSI 조사에 새로 편입된 업종이다.
이번에 신규로 편입된 조사 대상 업종은 가스보일러, 가전구독, 도시가스, 렌탈케어서비스, 모빌리티플랫폼, 보험대리점(GA), 상조서비스, 전자제품전문점, 중고차플랫폼, 창호 업종이다. 무인경비보안 업종은 이번 조사부터는 첨단경비보안 업종으로 업종명이 변경되었다.
업종별 NCSI 점수는 최고 83점에서 최저 65점의 분포를 보였다. 최고점과 최저점의 격차는 18점으로 전년 대비 9점 늘었다.
업종별로는 병원 및 전자제품AS 업종의 NCSI가 83점으로 가장 높게 나타났고 그다음으로 대형승용차, 대형항공(FSC), 백화점, 세탁기, 스마트폰, 식기세척기, 에어컨, 준대형승용차가 모두 81점의 높은 평가를 받았다.
반면, 올해 처음 조사에 포함된 상조서비스는 65점을 기록하며 가장 만족도가 낮은 업종으로 조사됐다. 역시 올해 처음 조사에 포함된 보험대리점(GA)과 도시가스 업종도 각각 68점과 69점으로 조사돼 낮은 평가를 받았다.
신규 업종을 제외하고 전년과 점수 비교가 가능한 78개 업종 중에서는 27개 업종에서 점수가 상승한 것으로 나타났다. 전년과 점수가 동일한 업종은 19개였으며 나머지 32개 업종에서는 점수가 하락했다. 알뜰폰 서비스의 NCSI는 79점으로 전년 대비 2점 상승했다. 최근 시장 내 신규 사업자가 늘어나면서 경쟁이 치열해진 것이 고객 만족도 상승으로 이어졌다는 분석이 나온다. 최근 기능성 성분을 강조한 제품 기획과 마케팅이 확대된 여성용화장품의 NCSI도 80점으로 전년보다 2점 상승했다. 반면, 영화관 서비스업은 75점으로 전년 대비 3점 떨어졌다. 영화관 산업 전반의 경쟁력이 악화하는 가운데 최근 3년 연속 하락세를 보인 것이다.
김도형 기자 dodo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0