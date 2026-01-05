푸마, 스니커즈 신제품 ‘태클’ 공개… 클래식 디자인·첨단기술 결합

스웨이드 소재와 레트로 감성 결합한 디자인
축구화 디자인에서 영감 받은 색다른 형태

푸마는 5일 축구 역사에서 아이디어를 얻은 새로운 스니커즈 ‘태클(TACKLE)’을 선보인다고 밝혔다. 푸마는 2000년대 초반 대표 모델인 스피드캣(SPEEDCAT)과 에이치스트릿(H-Street)으로 낮고 날렵한 운동화의 인기를 이끌어왔으며, 이번 신제품도 비슷한 형태로 개발됐다.

이번 태클은 그 흐름을 잇는 신규 라인으로, 세대와 성별을 넘나드는 심플한 형태가 특징이다. 축구 아카이브(과거 축구화 디자인 기록)를 바탕으로 매끄러운 외관에 부드러운 스웨이드와 특수 밑창을 적용해 전통적인 스니커즈 느낌을 살렸다고 한다.

소프트폼(SOFTFOAM+) 기술이 적용된 안창(신발 안쪽 깔창)은 착화감을 높여 일상에서 사용하기 적합할 것으로 기대된다.

푸마 관계자는 “1월부터 소재·색상 변형 제품과 형태 확장 버전까지 다양하게 내놓으며, 스피드캣·에이치스트릿과 함께 푸마의 대표제품으로 키우겠다”라고 밝혔다. 총 4가지 색상으로 선 출시된 태클은 푸마 공식 온라인 스토어, 일부 오프라인 매장, ABC마트, 무신사 등에서 판매를 시작했다.


