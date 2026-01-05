본문으로 바로가기
경제
현대백화점, 31일까지 국내 개발 ‘아삭갓배추’ 판매… 4000원 내외
2026-01-05 17:43
김혜린 기자
프린트
현대백화점은 이달 31일까지 압구정본점, 무역센터점, 판교점 등 전국 10개 점포 식품관에서 국내 개발한 신품종 ‘아삭갓배추’를 판매한다고 5일 밝혔다.
아삭갓배추는 갓과 배추를 교잡해 만든 신품종이다. 일반 배추보다 시원하고 단맛이 특징이다. 판매가격은 개당 4000원 내외다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
