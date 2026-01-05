김동춘 LG화학 사장 “초위기 상황… 혁신으로 위기 돌파”

김동춘 LG화학 CEO 사장은 5일 신년사를 통해 ‘파부침주’(破釜沈舟·결사의 각오로 싸우겠다는 의미)의 결의로 가장 강한 회사를 만들어가자고 주문했다.
김 사장은 “최근 기술과 경쟁 환경의 변화는 과거의 주기적 등락과는 전혀 다른 궤적을 그리고 있다”면서 “이러한 변화 속에서 새로운 경쟁자의 출현과 기업 순위의 재편이 이어지고 있다”고 진단했다. 이어 “LG화학이 이 환경에서 성공하기 위해서는 전통적인 변화 대응 수준만으로는 부족하다”고 강조했다.
그는 이를 극복하기 위한 세 가지 핵심 과제로 ▲혁신적 접근 ▲선택과 집중 ▲일하는 방식의 혁신을 제시했다.
먼저 김 사장은 ‘혁신적 접근’의 필요성을 강조했다. 그는 “2~3년 시황이 일시적으로 좋아지더라도 10년·20년 후에도 경쟁 우위를 가질 수 있는지의 관점에서 사업 포트폴리오를 판단해야 한다”며 “시장 유행을 좇는 우를 범해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “기술 장벽이 높고 고객 밀착형인 고수익 사업을 지향해야 하며 일시적 성공이 아닌 지속적인 경쟁 우위를 위해 혁신 과제의 성공이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.
‘선택과 집중’ 전략도 재차 강조했다. 김 사장은 “그간 신사업 추진 과정에서 리소스가 분산되고, 어려운 사업 환경 속에서 투자와 육성이 충분하지 못한 부분이 있었다”면서 “미래를 위한 초기 단계 투자는 지속하되, 전략에 부합하지 않는 영역은 과감히 조정하겠다”고 말했다. 그러면서 “한정된 자원을 핵심 경쟁우위 기술과 핵심 신사업 분야에 집중해 성공 가능성을 높이겠다”고 덧붙였다.
아울러 일하는 방식의 혁신도 본격 추진한다. LG화학은 AX(인공지능 전환)와 OKR(Objectives & Key Results)을 전사적으로 도입해 실행력을 강화할 계획이다. OKR은 도전적인 목표를 설정하고 이를 측정 가능한 핵심 결과로 관리하는 성과 관리 방식이다.
김 사장은 “우리는 매우 절박한 상황에 놓여 있는 것이 분명하다”며 “전 임직원이 물러설 길을 스스로 없애고 결사 항전의 의미를 담은 파부침주의 각오로 임한다면 이 큰 변화를 우리만의 혁신 방식으로 이겨낼 수 있을 것”이라고 말했다. 이어 “혁신의 DNA를 쌓아간다면 어떤 위기도 돌파할 수 있는 역량으로 자리 잡아 가장 강한 회사로 변화할 것”이라며 “서로 믿고 의지하며 자부심을 느낄 수 있는 자랑스러운 LG화학을 함께 만들어가자”고 당부했다.
