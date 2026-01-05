워커힐 호텔앤리조트, 키캉스 고객 겨냥 ‘윈터 키즈 캠프’ 운영

겨울 방학 시즌을 맞아 자녀들과 함께 호텔에서 휴가를 즐기려는 이른바 ‘키캉스(키즈 바캉스)’ 수요가 급증하고 있다. 특히 최근에는 아이와 부모가 모든 일정을 함께 보내는 기존 방식에서 벗어나 아이가 놀이와 체험에 참여하는 동안 부모는 따로 휴식을 취하는 ‘분리형 가족 휴식’에 대한 선호가 높아지는 추세다.
이러한 흐름에 발맞춰 워커힐 호텔앤리조트는 체험형 패키지 ‘윈터 키즈 캠프’를 운영한다고 5일 밝혔다.
2022년부터 운영된 ‘윈터 키즈 캠프’는 아이들이 액티비티에 참여하는 동안 부모는 휴식을 즐길 수 있도록 구성됐다. 낮 동안 아이들은 또래와 함께 다양한 액티비티에 참여하고, 저녁에는 가족이 다시 모여 시간을 보내는 것이 특징이다.
프로그램은 스포츠 활동과 자연 학습, 쿠킹 프로그램 등으로 구성됐으며, 워커힐의 레저 전문가 ‘워키(WALKEE, Walkerhill Exciting Explorer)’가 직접 지도한다.
캠프 첫날에는 포레스트 파크에서 게임을 통한 아이스 브레이킹과 캠프 오프닝을 진행한 뒤 어린이 테라리움 만들기 체험이 이어진다. 둘째 날에는 키 성장 필라테스와 키즈 테니스 체험 등 신체 활동 중심의 프로그램과 스낵 타임이 예고돼 있다. 어린이들이 직접 김치를 만드는 ‘수펙스(SUPEX) 물김치’ 쿠킹 프로그램도 진행된다.
저녁 식사로는 셰프가 영양 균형을 고려해 만든 아스파라거스 새우 볶음밥이 제공된다. 식사 후에는 윷놀이와 제기차기 등 가벼운 놀이 시간을 가진 뒤 저녁 8시에 모든 일정이 종료된다. 아이들이 체험에 참여하는 동안 부모는 클럽 라운지 해피아워를 이용하거나 자유로운 휴식을 즐길 수 있다.
마지막 날에는 라이브러리에서 캠프 수료식을 진행하며 2박 3일간의 일정을 마무리한다.
‘윈터 키즈 캠프’는 1월 18일부터 2월 10일까지 총 4회차로 운영되며, 각 회차는 일요일부터 화요일까지 2박 3일간 진행된다. 회차별 참여 인원은 10팀으로 제한하며, 추천 참여 연령은 5세부터 11세까지다.
이번 패키지는 그랜드 워커힐 서울 그랜드 클럽 스위트 2박 투숙을 포함해 키즈 캠프 액티비티 프로그램, 어린이 더뷔페 조식 2회, 부모를 위한 클럽 라운지 혜택(조식·티타임·해피아워) 등을 제공한다.
워커힐 호텔앤리조트 관계자는 “이번 윈터 키즈 캠프는 아이에게는 배움과 성장을, 부모에게는 휴식과 여유를 선사하는 겨울 방학 맞춤형 프로그램”이라며 “도심 속 천혜의 자연환경을 갖춘 워커힐에서 온 가족의 특별한 추억을 만들어 보시길 바란다”고 전했다.
