정부, 방송미디어 혁신 R&D에 137억 투자…AI 콘텐츠 제작에 70% 투입

올해 총 137억 규모 방송미디어 R&D사업 시행계획 수립
AI 기반 제작, 개인맞춤형 서비스 기술개발 등 8개 신규과제 공모
정부가 올해 방송미디어 혁신 기술개발에 총 137억원을 투자한다. 투자 금액 가운데 대부분은 인공지능(AI)를 콘텐츠 제작 전 과정에 적용하는 혁신 기술개발에 활용될 예정이다.
방송미디어통신위원회는 2026년 총 137억6700만원을 투자하는 방송미디어 연구개발사업 시행계획을 수립하고, 정보통신기획평가원(IITP)과 함께 5일부터 신규지원 과제에 대한 공모를 시작한다고 5일 밝혔다.
이번 투자는 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 확산, 개인 맞춤형 미디어 이용 증가, 제작비 급증 등에 대응해 AI 기반의 방송미디어 제작·서비스 혁신 기술개발을 중점 지원하기 위해 이뤄진다.
투자는 디지털미디어 혁신(이노베이션) 기술개발과 재구성이 가능한(프로그래머블) 미디어 핵심기술개발 등 2개 사업, 총 12개 과제에 대해 지원된다. 이 중 디지털미디어 혁신 기술개발 사업 내 8개 신규지원 과제에 대한 공모도 진행된다.
우선 AI를 방송미디어 콘텐츠 제작 전 과정에 적용하여 비용은 줄이고 품질은 높이는 ‘AI 기반 미디어 전 주기 혁신 기술 개발’에 사업 예산의 약 70%인 총 95억6700만원을 투자한다.
이 중 신규 과제는 총 4개, 37억원 규모다. AI를 활용해 대화형 방식으로 방송콘텐츠를 기획·제작·편집하고 전 과정을 통합 제어하는 기술개발 및 여러 제작자가 콘텐츠를 실시간 공동 편집하는 기술개발을 지원한다. 지난해에 이은 계속 과제로는 AI 기반의 특수효과 생성 기술개발 및 영상 속 인물과 사물을 디지털 요소로 전환해 다양하게 재구성하는 기술개발을 추진하며 58억6700만원을 지원한다.
또한 이용자의 시청 이력과 콘텐츠 특성을 분석하여 개인별 미디어 서비스를 제공하기 위해 ‘개인 맞춤형 미디어 플랫폼 기술개발’에는 올해 총 42억원을 투자한다.
개인 선호도 유형과 시청 중인 영상 흐름을 반영한 영상 자동생성·연결 기술개발, 시청 환경에 맞춰 화면이나 소리를 자동 조정하고 정보를 제공하는 지능형 미디어 시청보조 기술개발 등 총 4개의 신규 과제를 추진한다. 아울러 이 과제들을 통해 개발된 기술이 방송미디어 산업계에 활용될 수 있도록 과제 간 연계를 강화하고 상용화 중심의 기술개발 체계를 갖춘다.
이를 위해 방미통위는 여러 과제를 연계, 하나의 협업 참여(컨소시엄) 형태로 지원·평가·관리하는 통합형 과제를 확대하고, 빠른 기술변화를 반영해 매년 연구 목표의 적정성을 점검 조정해가는 관리 체계도 운영할 계획이다. 연구기간 내 기술 사업화와 기술 이전 등 상용화 기간을 편성하고 기술개발 후반부로 갈수록 산업계 참여 비중을 확대, 연구 협력을 위한 과제협의체 및 기술 교류회도 정기적으로 열기로 했다.
방미통위와 정보통신기획평가원은 이같은 내용의 투자지원 계획 등을 이날 각 누리집을 통해 공고했으며, 오는 2월 12일까지 범부처통합연구지원시스템(IRIS)을 통해 신규과제에 대한 공모를 진행한다. 신규 지원 과제 내용의 구체적 안내를 위해 두 기관은 14일 오전 10시 서울 양재동 엘타워에서 사업설명회를 개최하고 지원 사업 및 추진 방향, 지원 규모, 신청 방법 및 절차 등 세부 내용에 대해 상세히 전달할 예정이다.
강도성 방미통위 방송미디어진흥국장은 “AI를 활용한 방송 제작 효율성 제고와 개인 맞춤형 미디어 서비스 확산 등 산업계 수요를 반영한 올해 기술개발 신규과제들을 통해 방송미디어 산업의 기술 경쟁력 강화와 제작 혁신이 가속화 되길 바란다”고 말했다.
