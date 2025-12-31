케어원, 공간케어 전문 브랜드 도약… 가족친화기업 인증 획득

위생·해충 관리 전문 기업 케어원이 공간케어 전문 브랜드로 전략 고도화를 준비 중인 가운데, 최근 가족친화기업 인증까지 획득하면서 사업과 조직 전반의 성장 기반을 다지고 있다.
31일 케어원은 기존 방역·위생 관리 서비스를 바탕으로, 공간 전반을 통합 관리하는 공간케어 전문기업으로의 전환을 단계적으로 준비하고 있다고 밝혔다. 특히 올해부터는 최신 트렌드와 AI 기술을 적극 활용한 SNS 콘텐츠 운영을 시작해 고객과의 새로운 소통 방식을 모색하고 있다. SNS에서는 공간 관리 이슈와 트렌드를 콘텐츠로 풀어내면서 브랜드의 전문성과 이미지를 동시에 전달한다.
케어원은 이 같은 커뮤니케이션 전략을 내년에도 이어갈 계획이다. 이에 따라 감각적인 공간케어 전문 브랜드로서의 인식을 지속적으로 확대해 나가겠다는 복안이다.
케어원은 가족친화기업 인증을 통해 일과 가정의 균형을 지원하는 조직 운영 체계를 갖춘 기업으로도 평가를 받았다. 이는 브랜드 전략 고도화와 함께 지속 가능한 성장을 위한 조직 문화 구축한 셈이다.
김호영 케어원 대표이사는 “공간케어 전문기업으로의 전환을 준비하며, 브랜드와 조직이 함께 성장할 수 있는 방향을 고민하고 있다”며 “트렌드와 기술을 반영한 소통을 통해 고객에게는 신뢰받는 공간 관리 파트너로, 구성원에게는 안정적으로 일할 수 있는 조직으로 자리매김해 나가겠다”고 말했다.
