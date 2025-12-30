한화에어로스페이스, 폴란드 5조6000억 천무 미사일 계약… 정부와 유럽 블록화 대응 성과
천무 3차 실행계약 체결… “정부, 특사 외교로 지원”
“정부 차원 전폭 지원이 방산 수출 핵심”
폴란드 현지서 사거리 80km 유도미사일 생산
유럽 블록화 추세 속 기업-정부 협력 성과
한화에어로스페이스는 폴란드 현지에서 다연장 유도무기 천무의 유도미사일을 추가로 공급하는 5조6000억 원 규모 계약(3차 실행계약)을 체결했다고 30일 밝혔다. 정부의 적극적인 방산 외교에 힘입어 유럽 블록화에 대응하면서 대규모 수주에 성공했다고 설명했다.
지난 10월 이재명 대통령은 강훈식 비서실장을 전략경제협력 특사 자격으로 폴란드에 투입했다. 이를 통해 양국 간 방산 협력 의지를 다지도록 했다. 당시 강 실장은 코시니악 카미슈 폴란드 부총리 겸 국방부 장관을 만나 현지 생산 계약이 연내에 이뤄지도록 당부했다고 한다. 지난달에는 아랍에미리트(UAE) 정상회담을 앞두고 강 실장을 UAE와 사우디아라비아에 방산 특사로 보내 150억 달러(약 21조5085억 원) 넘는 방산 수출 토대를 마련했다. 정부의 전폭적인 외교적 지원이 천무 계약을 비롯해 방산 수출 핵심 동력이 되고 있다는 평가가 나온다. 이번 계약은 한화에어로스페이스가 올해 10월 폴란드 방산기업 WB일렉트로닉스(Electronics)와 공동 출자해 설립한 합작법인(JV) ‘한화-WB어드밴스드시스템(HWB, Hanwha-WB Advanced System)’과 컨소시엄을 통해 체결됐다. 향후 폴란드 현지에 구축될 HWB 전용 생산공장에서 만들어질 CGR-080 유도미사일이 폴란드군에 인도될 예정이다.
지난 29일(현지시간) 폴란드 바르샤바 군사박물관에서 열린 계약 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사를 비롯해 강훈식 대통령비서실장, 김현종 국가안보실 제1차장, 이용철 방위사업청장, 원종대 국방부 자원관리실장 등 정부 관계자들이 참석했다. 폴란드 측에서는 코시니악 카미슈 폴란드 부총리와 파베우 베에다 국방부 차관, 아르투르 쿱텔 폴란드 군비청장, 피오트르 보이첵 WB그룹 회장 등이 함께했다. 강훈식 실장은 계약식 축사에서 “천무 3차 계약은 단순히 한국에서 무기를 만들어 폴란드에 수출하는 방식을 넘어 폴란드 현지에 공장을 세워 합작법인이 제품을 생산하는 방식”이라며 “양국 간 정치, 경제, 안보 분야 협력관계가 끊임없이 발전해 온 것처럼 방위산업 협력도 새로운 단계로 진입했다”고 강조했다. 이어 “안보에서 시작된 신뢰가 산업으로 이어지고 산업 협력이 다시 미래 세대 간 협력으로 확장되는 선순환 구조가 자리매김하길 기대한다”며 “어떤 도전에도 흔들리지 않는 가장 강력한 파트너가 될 것”이라고 덧붙였다. 한화에어로스페이스는 2022년 폴란드 정부와 천무 발사대 및 유도미사일 수출을 위한 기본계약(Framework Contract)을 맺은 바 있다. 그해 11월 약 5조 원 규모 1차 실행계약을 맺었고 작년에는 약 2조 원 규모 2차 실행계약을 체결했다. 이번 3차 실행계약은 최근 유럽연합(EU)이 조성한 세이프(Secure Action for Europe) 기금을 통해 유럽산 무기 우선 구매를 장려하는 ‘유럽 방산 블록화’가 심화 되는 가운데 거둔 성과로 의미가 있다는 평가다. 현지 합작법인 설립으로 선제적으로 대응하면서 대한민국 정부의 세일즈 외교 지원이 시너지를 낸 것이다.
손재일 한화에어로스페이스 대표는 “국가적 차원 전폭적인 지원과 노력에 깊은 감사를 전한다”며 “K-방산이 대한민국 안보 강화에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
