韓 ‘바이오 기술 수출’ 21조원 돌파… 역대 최대

[영올드&] 플랫폼 기술-신약 후보물질 등
올해 바이오 기술 수출 규모가 20조 원을 넘어섰다. 국내 바이오 플랫폼 기술을 중심으로 대형 딜이 이어지면서 역대 최대 규모를 달성했다.
대형 딜 잇단 성사 전년比 162%↑
28일 한국제약바이오협회에 따르면 올해 제약바이오 업계 기술 수출 규모는 공개되지 않은 일부 계약 건을 제외하고 약 145억3000만 달러(약 21조 원)로 집계됐다. 지난해(55억4000만 달러) 대비 162%가량 증가한 셈이다.
올해의 기술 수출은 바이오 플랫폼 기술이 견인했다. 지난달 에이비엘바이오가 ‘그랩바디―B’를 글로벌 제약사 일라이릴리에 최대 3조8000억 원에 기술 수출했다. 뇌에 이물질이 들어가지 못하게 하는 촘촘한 장벽인 ‘뇌혈관장벽(BBB)’을 통과할 수 있는 플랫폼 기술을 통해서다. 이 회사는 올해 4월 글락소스미스클라인(GSK)에도 같은 기술을 30억2000만 달러(약 4조1000억 원)에 수출했다. 바이오 업계의 한 관계자는 “플랫폼 기술은 기술이 적용되는 질환만 다르면 여러 곳과 기술수출 계약을 맺을 수 있기 때문에 ‘가성비’가 좋은 기술이라고 볼 수 있다”고 했다.
신약 후보물질에서는 국내 신약개발 기업인 아델이 이달 사노피와 알츠하이머병 치료제 후보물질인 ‘ADEL―Y01’을 두고, 10억4000만 달러(약 1조5280억 원) 규모의 기술 수출 계약을 맺었다. 이 외에도 에이비온, 에임드바이오, 올릭스 등 다양한 기업들이 신약 후보물질을 기술 수출했다.
업계 관계자는 “한국 바이오 기업에 대한 글로벌 제약사들의 관심이 커지고 있다”며 “다만 바이오 기업들이 기술 수출 성과에서 그치지 않고 다시 수익금을 재투자하는 선순환 구조를 확립해야 한국 바이오 생태계가 지속가능할 수 있다”고 했다.
