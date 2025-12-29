‘개구리 점프’ 준비 마친 신세계… 정용진 “탑의 본성 발휘할 때”

정용진 회장, 2026년 신년사 발표
‘다시 성장하는 해’ 정의… “치밀한 준비 마쳐”
“패러다임 시프트 필요… 지향점은 고객” 주문
정용진 신세계그룹 회장이 2026년을 ‘다시 성장하는 해’로 정의하며 “모든 준비는 마쳤으니 다시 높게 날아오르자”라고 임직원들에게 주문했다.
정 회장은 29일 발표한 신년사에서 “큰 도약을 위해서는 그만큼 고통을 이겨내야 한다”며 이 같이 말했다. 그는 신세계그룹의 지난 2~3년을 ‘개구리 점프’에 비유했다. 개구리가 크게 뛰어오르기 위해선 우선 몸을 움츠려야 하는데, 점프를 할 때보다 움츠릴 때 더 많은 근육을 사용한다는 것이다.
정 회장은 “최근 2~3년간 신세계그룹의 혁신적 결단들은 다시 한번 성장하기 위한 치밀한 준비였다. 2026년 우리는 높게 날아오를 것”이라며 “이를 위해 1등 기업에 맞는 ‘탑(Top)의 본성’을 회복하고 시장의 룰을 새로 세울 수 있는 ‘패러다임 시프트’가 필요하다”고 밝혔다. 올해를 기점으로 다시 점포 수를 늘리기 시작한 이마트, 미식과 럭셔리에서 경쟁력을 구축한 백화점, 젊은 고객을 겨냥한 매장과 상품을 선보인 이마트24, 알리바바와의 손을 잡은 지마켓 등 신세계가 실행했던 전략들이 내년 본격적인 성과로 이어져야 한다는 얘기다.
정 회장은 성장을 위한 지향점으로 ‘고객’을 콕 집으며 “고객이란 말은 지독할 만큼 강조해도 지나치지 않다”고 강조했다. 실제로 그는 지난 2020년 신년사에서 ‘고객에 대한 광적인 집중’이라는 표현을 처음 언급한 후 같은 기조를 이어오고 있다.
정 회장은 “2025년은 전 세계가 한국을 주목했던 해였다. K푸드, K팝, K패션 등 전 세계가 주목하는 K라이프스타일을 만든 게 바로 변화를 즐기는 우리의 고객들”이라며 “우리의 고객들을 전 세계가 주목한다는 건 고객들이 바라는 걸 예측하고 실현하는 우리의 본업 가치가 더 높아졌다는 의미”라고 평가했다.
이어 “앞으로도 대한민국 대표 유통 기업이라고 자신 있게 말하려면 변화무쌍한 고객들에게 새로운 경험을 계속 선사해야 한다”며 “과감하게 혁신을 시도하고, 설령 실패하더라도 그 경험을 더 큰 성공으로 바꿔내면 된다. 그 의지와 영향을 키워내는 조직 문화가 바로 탑의 본성”이라고 했다.
그러면서 “편견을 깨며 성장한 우리의 역사를 이어갈 수 있도록 올 한 해 탑의 본성을 후회 없이 발휘하자”고 덧붙였다.
댓글 0