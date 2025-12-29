코레일네트웍스, 방한 외국인 전용 교통카드 ‘코레일패스 플러스’ 출시

코레일네트웍스(대표 전찬호)는 29일 방한 외국인 관광객을 대상으로 코레일패스와 레일플러스 교통카드를 결합한 상품인 ‘코레일패스 플러스’ 판매를 개시한다고 밝혔다.
이번에 발매하는 ‘코레일패스 플러스’는 코레일패스 정보가 연동된 실물 IC카드에 레일플러스 교통카드 기능을 더한 상품으로, 코레일 열차(SRT 제외)를 비롯한 전철·버스·택시 등 대중교통 이용은 물론 편의점, 마트 등 오프라인 매장 결제까지 가능해 방한 관광객의 이용 편의성을 크게 높였다.
해당 패스는 코레일패스를 구매한 외국인 고객에게만 판매하는 상품이며, 외국인 고객은 선택한 기간(2일~5일) 동안 코레일 열차를 자유롭게 탑승하고, 선불금을 충전하여 대중교통 이용요금 및 오프라인 매장의 상품 결제금을 지불할 수 있다.
기존의 코레일패스는 종이로 출력한 승차권 또는 스마트폰 모바일 승차권 형식으로 이용해야 했으며, 전철·버스·택시 등 대중교통을 제외한 코레일 열차(KTX, 새마을호, 무궁화호 등) 승차권으로만 사용할 수 있는 등 코레일패스 플러스와 차이점이 있었다.
신청은 ‘코레일패스 플러스 홈페이지’에서 가능하다. 홈페이지 상단의 ‘신청하기’ 메뉴에 접속하여 사전에 구매한 코레일패스 정보를 입력 후 8,000원을 추가로 결제하면 된다.
방한 외국인은 입국 후 공항, 주요 KTX역사, 수도권 광역전철역 등에 설치된 80여 개의 NAMANE(나마네) 키오스크에서 사전 신청한 카드를 수령·충전하여 즉시 사용할 수 있다.
특히, 이번에 발매되는 코레일패스 플러스는 한국 전통문양인 태극무늬가 카드 디자인에 적용되어 방한 기념품으로서의 소장가치 또한 높아졌다.
해당 서비스 개시로 외국인 관광객들은 하나의 카드로 국내에서의 이동과 소비를 더욱 편리하게 할 수 있어, 여행 전반의 편의성과 만족도가 크게 향상될 것으로 기대된다.
전찬호 대표는 “한류 열풍 확산에 따라 K-컬처를 체험하기 위해 방한하는 외국인 관광객을 환영한다”며 “코레일네트웍스는 앞으로도 외국인 관광객의 국내 관광의 편의를 높일 수 있는 다양한 철도 관련 서비스를 도입해 나가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
