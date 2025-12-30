연말 이웃사랑 성금 40억원 전달

GS그룹은 3일 연말 이웃사랑 성금으로 40억 원을 사회복지공동모금회에 기탁했다. GS 관계자는 “연말을 맞아 어려운 이웃을 위한 나눔을 실천하는 데 GS가 노력하겠다”라며 “앞으로도 GS 계열사들의 역량과 전문성을 활용해 사회적 나눔 활동을 이어 나가겠다”고 했다.
GS는 사회 취약계층을 돕기 위해 사회복지공동모금회에 2005년부터 이웃사랑 성금을 기탁해 왔다. 올해까지 누적 성금이 800억 원에 달한다. 전달된 성금은 경제적으로 어렵고 소외된 이웃들을 위해 활용될 예정이다.
허태수 GS 회장은 평소 “훌륭하고 지속가능한 기업이 되기 위해서는 국가 경제발전에 기여하는 것은 물론 공정하고 투명한 경영을 기본으로 사회공헌, 동반성장을 위한 다양한 활동을 실천해 나가야 한다”고 강조했다. 또 “우리 사회가 따뜻하고 행복해질 수 있도록 기업들도 나눔을 통한 사회적 역할에 솔선수범해야 한다”며 기업의 사회적 책임을 강조해 왔다.
GS는 이번 이웃사랑 성금 기탁과는 별도로 각 계열사별로 임직원 자원봉사 및 다양한 사회공헌 프로그램을 통해 이웃사랑 실천에 나서고 있다. GS칼텍스는 2023년 민간기업 최초로 한국에너지재단과 함께 저소득층 에너지효율 개선 민관 공동사업에 100억 원을 후원하기로 했다. 올해 3년째 사업을 지속하고 있다. 2023년 1870가구, 2024년 1896가구를 지원했고 올해는 가구당 평균 지원 금액을 100만 원에서 150만 원으로 늘려 1200가구를 목표로 진행 중이다.
GS건설은 지역사회와 동행을 기반으로 다양한 계층과 세대가 혜택을 나누는 사회공헌을 추진하고 있다. 올해는 ‘따뜻한 겨울나기’ 사업을 통해 아동양육시설 아동들을 위한 겨울나기 물품을 지원하고 있다. GS건설과 남촌재단이 총 1억5000만 원의 재원으로 서울 내 12곳의 아동양육시설에 겨울 이불 세트, 겨울 의류, 난방비 등을 지원하고 있다. GS건설은 이 외에도 건설사가 가진 전문성과 인적자원을 활용해 돌봄교실, 공부방, 놀이터 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
