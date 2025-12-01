‘카톡 선물’ 올해 2억개 사용… 스벅-배민 상품권 1, 2위

고급 향수 등 본인에게 선물 늘기도
올 한 해 카카오톡 선물하기를 통해 약 2억 개의 선물이 오간 것으로 나타났다.
25일 카카오는 1월 1일부터 12월 17일까지 선물하기 이용 데이터를 분석한 결과, 선물하기 이용 횟수가 하루 평균 54만 건에 달했다고 밝혔다. 연간 단위로 따지면 전체 이용 건수가 약 1억8950만 건에 이를 것으로 추산된다. 카카오는 “올해 카카오톡 선물하기를 통해 8700여 개 브랜드의 상품 64만여 종이 유통됐다”고 설명했다.
가장 인기가 많았던 선물교환권은 지난해에 이어 올해도 스타벅스 상품권이었다. 배달의민족 상품권이 처음으로 인기 선물교환권 2위에 올랐다. 카카오는 “올해는 쿠팡·쿠팡이츠 상품권도 새롭게 순위에 진입하는 등 선물교환권의 활용 범위가 확장됐다”고 설명했다. 3위와 4위, 5위는 각각 이마트·신세계와 올리브영, 투썸플레이스 상품권이 차지했다.
선물하기 기능을 이용해 자기 스스로를 위한 선물을 하는 경향도 나타났다. 이 같은 흐름에 힘입어 디올 뷰티, 바이레도, 르라보 같은 고급 뷰티, 향수 브랜드가 상위권에 이름을 올렸다. 카카오는 “고가 제품이라도 합리적인 기준이 갖춰진다면 자기 보상을 위한 소비로 자연스럽게 선택되고 있다”고 설명했다.
올해 ‘선물 위시리스트’에 가장 많이 담긴 항목 또한 뷰티 상품권이었다. 이 밖에도 상위 5위권에 립글로와 향수가 자리하는 등 뷰티 품목의 강세가 두드러졌다.
1년 중 선물하기를 통해 가장 많은 선물을 주고받은 날은 지난해에 이어 올해도 빼빼로데이(11월 11일)였다. 이어 밸런타인데이(2월 14일)와 스승의 날(5월 15일), 화이트데이(3월 14일), 대학수학능력시험 하루 전날(11월 12일)이 뒤를 이었다.
박종민 기자 blick@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0