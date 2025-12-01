[아파트 미리보기]부산 재송역 인근에 ‘학품아’ 아파트 분양

DL이앤씨는 부산 해운대구 재송동 일원에서 재송 2구역 재건축 사업을 통해 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’를 분양할 예정이라고 25일 밝혔다. 8개 동(지하 6층∼지상 34층) 전용면적 59∼84㎡ 924채 규모로 조성된다. 이 중 일반분양으로는 전용 59㎡ A타입 166채가 나올 예정이다.
초등학교와 중학교가 가까워 통학이 안전하고 편리하다는 것이 장점이다. 반산초와 재송중이 단지와 맞닿아 있어 안전한 통학이 가능하다. 재송여중과 장산중, 반여중, 반여고 등의 학교도 단지와 인접해 있다.
교통도 우수하다. 반경 1km 내 동해선 재송역이 위치한다. 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 두 정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역인 교대역까지 네 정거장이면 이동할 수 있다.
또한 버스정류장이 단지 앞에 있어 동래, 센텀시티, 서면, 부산역 등 부산 전역으로 편리하게 이동할 수 있다. 원동나들목(IC)도 가까워 번영로를 통한 도심 내 외곽지역 이동이 편리하다. 여기에 부산 내부순환 도시고속화도로(만덕∼센텀)가 내년 개통되면 차량을 이용한 교통이 더욱 편리해질 전망이다. 도로가 개통되면 만덕∼센텀 구간 통행시간이 기존 40분대에서 11분대로 30분가량 단축될 것으로 보인다.
단지는 센텀시티와 가까워 신세계백화점과 롯데백화점, 벡스코, CGV 등 센텀시티 생활 인프라를 편하게 이용할 수 있다. 이 외에도 인근 홈플러스 부산반여점과 코스트코 부산점, 트레이더스 연산점, 해운대구청 신청사(2027년 5월 이전 예정) 등 생활편의시설도 풍부하다. 반여 제3근린공원, 오봉산, 수영강 등도 가까워 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
단지가 들어서는 해운대 일원에는 이른바 ‘부산형 판교 테크노밸리’로 추진되고 있는 ‘센텀2지구 도시첨단산업단지’ 사업이 진행 중이다. 단지가 위치한 재송동에서는 옛 한진CY 용지 개발도 속도를 내고 있다. 랜드마크형 보행교 ‘수영강 휴먼브릿지’가 올해 준공되면 수변 문화공간을 이용할 수 있게 된다. ‘차세대 부산형 급행철도 사업(BuTX)’도 예정돼 있다.
라이프스타일에 맞춘 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 미세먼지 관리 시스템인 ‘스마트 클린&케어 솔루션’, 소음 저감에 최적 설계된 ‘D-사일런트 후드’ 등이 적용된다. 커뮤니티 시설로는 실내골프연습장과 건식 사우나, 스포츠 코트, 피트니스 등이 마련된다. 실내 놀이터인 키즈 라운지, 안전한 등·하원을 위한 키즈 스테이션, 작은 도서관인 라운지 카페부터 프라이빗 오피스룸, 조경과 연계한 드포엠카페, 게스트하우스 등 다양한 공간이 조성된다.
조경의 경우 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 ‘드포엠’을 적용한다. 드포엠의 대표 공간인 ‘드포엠파크’는 잔디마당과 수경시설이 있는 공간으로 단지 중심에 조성된다. 미스트 폴이 있는 숲속 휴게공간 ‘미스티포레’와 어린이 놀이터인 ‘드포엠플레이’ 등 다채로운 테마의 조경 공간도 마련된다. 분양 관계자는 “지역에서 희소성 높은 소형 평형으로 공급되는 만큼 수요자들의 많은 관심을 받을 것으로 기대된다”라고 말했다.
