에스원-삼성전자 손잡고 ‘삼성 AI 도어캠’ 출시

주거공간 범죄 방지 등 안전 강화
듀얼카메라, 택배 도착-분실 감지
24시간 긴급출동 서비스도 제공
스마트싱스 연동, 방문자 영상 확인
보안업체 에스원이 삼성전자와 협업해 ‘삼성 AI 도어캠’을 출시했다. 삼성 인공지능(AI) 도어캠은 에스원의 출동 인프라와 AI 영상 분석 기술, 삼성전자의 스마트싱스 플랫폼이 결합된 지능형 홈 보안 상품이다. 40여 년간 축적된 에스원의 보안 운영 노하우와 삼성전자의 사물인터넷(IoT) 기술력을 결합해 주거 공간의 안전을 한층 강화하기 위해 만들어졌다.
삼성 AI 도어캠은 △택배 분실 우려에 대해 듀얼카메라·AI 영상 분석 기술로 대응을 강화하고 △강력범죄에 대한 24시간 출동 서비스(유료)를 제공하며 △부실한 해외 제품들이 일으키는 해킹 등의 보안 우려에 대해 수준 높은 국내 기술을 적용해 신뢰도를 높이며 △스마트싱스 연동으로 일상 속의 보안 편의성을 강화하는 특징을 강조했다.
한국소비자원에 따르면 최근 3년간 택배 관련 피해구제 신청 1149건 중 ‘분실’이 37.1%로 가장 많았다. 삼성 AI 도어캠은 상하 듀얼카메라 구조로 이에 대응한다. 상단 카메라는 방문자 얼굴을, 하단 카메라는 바닥에 놓인 택배를 각각 촬영한다. 하단 카메라로 촬영된 이미지를 클라우드 AI 분석 서버로 전송해 택배물의 도착·사라짐 알림을 전달한다.
2024년 경찰청 범죄통계에 따르면 강력범죄의 약 26%가 주거지 내에서 발생했다. 삼성 AI 도어캠은 24시간 긴급출동 서비스를 제공(별도 가입 유료 서비스)한다. 위급상황 발생 시 인근 에스원 요원이 현장으로 출동한다. 전국 100여 개 에스원 출동 인프라를 활용해 즉각적인 현장 대응을 한다.
삼성 AI 도어캠은 국내에서 제조된 기기로 삼성전자의 보안기준을 통과해 해킹 및 영상 유출 위험을 최소화했다. 또 삼성 AI 도어캠은 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’와 연동돼 스마트싱스 앱을 통해 영상을 확인할 수 있다. 방문자가 도어벨을 누를 경우 스마트싱스가 연동된 삼성 스마트 TV, 비스포크 AI 패밀리허브 냉장고, 비스포크 AI 콤보 및 세탁기 등에서 실시간 영상을 확인할 수 있어 요리 중이거나 거실에서 휴식을 취할 때도 방문자를 바로 확인할 수 있다. 스마트싱스 앱을 통한 양방향 음성통화 기능도 지원해, 인터폰까지 가지 않아도 방문객과 실시간 대화가 가능하다. 에스원 관계자는 “보안이 생활 전반에 자연스럽게 녹아드는 시대를 만들어 가겠다”고 말했다.
댓글 0