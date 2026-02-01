LG CNS-퓨리오사AI, 공공AX 사업 손잡는다

LG CNS가 인공지능(AI) 반도체 기업 퓨리오사AI와 함께 공공 AX(인공지능 전환) 시장 공략에 나선다.
LG CNS는 서울 강서구 마곡동 LG사이언스파크에서 퓨리오사AI와 ‘AI 인프라 사업 협력 확대’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 퓨리오사AI는 AI 연산에 특화된 반도체인 신경망처리장치(NPU)를 개발하는 AI 반도체 기업이다. 퓨리오사AI의 2세대 NPU ‘레니게이드(RNGD)’는 대규모 연산에 사용되는 그래픽처리장치(GPU)에 비해 전력 소모가 적은 것이 특징이다. 현재 LG CNS와 퓨리오사AI는 정부가 추진 중인 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트에 LG AI 연구원 컨소시엄으로 함께 참여하고 있다.
LG CNS는 협력의 첫 단계로 자체 개발한 기업용 에이전틱AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’에 퓨리오사AI의 NPU를 적용할 계획이다. 더불어 NPU 기반의 GPUaaS 성능 최적화 기술도 실증한다. GPUaaS는 GPU를 가상화해 제공하는 방식으로 실제 하드웨어를 구매하지 않고도 고성능 연산 환경을 활용할 수 있도록 하는 서비스다. 회사는 “AI 학습과 AI 서비스 운영, 추론 등 모든 단계에 NPU를 적용해 전력 효율과 비용 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.
