삼성SDI, 국내 완성차 KGM과 원통형 배터리팩 기술 공동 개발 업무협약

46파이 원통형 배터리팩 개발 협력
기술·업무 교류 등 중장기 전략적 파트너십
‘고용량·장수명·안전성’ 등 기술 경쟁력 입증
삼성SDI가 국내 완성차 업체 KG모빌리티(KGM)와 공동으로 차세대 전기차용 배터리팩 기술을 개발한다.
삼성SDI는 지난 22일 서울 중구 KG타워에서 KGM과 ‘차세대 전기차용 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약식에는 최익규 삼성SDI 소형사업부장 부사장과 조한제 마케팅팀장 부사장을 비롯해 곽정현 KGM 사업전략부문장 사장, 권용일 개발·생산부문장 전무 등 주요 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 삼성SDI와 KGM은 46파이 원통형 배터리 셀을 활용한 팩 기술 공동 개발과 차세대 배터리팩 개발을 위한 기술 및 업무 교류 등을 진행한다. 이를 통해 개발하는 배터리팩은 추후 KGM이 생산할 차세대 전기차에 탑재될 예정이다. 양사는 중기적으로 글로벌 배터리 시장 전략 수립과 관련 정보 교환, 공동 연구개발(R&D) 등 상호 협력을 통한 전략적 파트너십을 구축하기로 했다. 이번 협력 핵심인 삼성SDI 46파이 원통형 배터리는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 긴 주행거리와 빠른 충전 속도를 동시에 구현하는 것이 특징이다. 향상된 안전성과 내구성을 기반으로 다양한 주행 환경에서 안정적인 성능을 발휘한다고 삼성SDI 측은 소개했다. 고용량 하이니켈 NCA 양극재와 특허 소재인 SCN(Silicon Carbon Nanocomposite) 음극재를 적용해 배터리가 부풀어 오르는 스웰링(Swelling) 현상을 줄였고 수명을 대폭 늘렸다고 한다. 여기에 탭리스(Tabless) 구조를 적용해 내부 저항을 낮추고 전류 흐름을 최적화해 고출력 및 급속충전 성능을 강화했다. 열 확산 구조 개선과 제조 공정 고도화를 통해 안전성과 품질 신뢰를 함께 확보했다. 삼성SDI는 이번 협력을 통해 46파이 원통형 배터리의 우수한 성능과 품질을 재입증하고 향후 배터리 사업 매출 기반을 확대할 것으로 기대하고 있다.
삼성SDI 관계자는 “이번 업무협약은 국내외 전기차 시장에서 46파이 원통형 배터리의 차별화된 기술 경쟁력을 다시 한 번 입증한 것”이라며 “차세대 글로벌 배터리 업계에서 기술 리더십을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
