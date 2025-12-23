삼성전자, CES 2026 예고영상 공개… “모든 제품·서비스에 AI 입힌다”

삼성전자는 23일 글로벌 기술 전시회 ‘CES 2026’ 개막을 앞두고, 행사를 알리는 ‘더 퍼스트룩(The First Look) 2026’ 예고 영상을 공개한다고 밝혔다. 이번 행사의 주제는 ‘당신의 AI 일상 동반자(Your Companion to AI Living)’로, 삼성전자는 이를 통해 생활 전반에서 인공지능(AI)이 자연스럽게 스며드는 미래상을 제시한다.
삼성전자는 “모든 제품과 서비스에 AI 기술을 결합해, 사용자의 일상을 지원하는 동반자가 되겠다”는 방향성을 담았다고 밝혔다. 예고 영상은 빛과 선이 교차하는 미디어 아트 형식으로 제작됐다. 다양한 색의 빛줄기가 새로운 제품의 형태를 암시하며, 이는 삼성전자가 표현하려는 AI 기술의 통합성과 일관성(모든 기기·서비스 간 연결성)을 상징한다. 영상의 마지막에는 빛이 행사 장소인 라스베이거스 윈 호텔(Wynn Las Vegas)로 확산되며 주제가 드러난다.
‘더 퍼스트룩 2026’은 CES 개막 이틀 전인 내년 1월 4일 오후 7시(현지 시간), 윈 호텔에서 열린다. 삼성전자는 이날 공식 발표를 시작으로 오는 7일까지 4일간의 전시 및 기술 포럼을 이어갈 계획이다.
주요 무대에는 노태문 대표이사 사장(DX부문장), 용석우 영상디스플레이사업부장(사장), 김철기 DA사업부장(부사장) 등 핵심 경영진이 올라 각 사업 영역에서의 AI 기반 고객 경험 혁신 전략을 공유한다.
기술 포럼(1월 5~6일)에서는 AI, 가전, 디자인 등을 주제로 총 4개 세션이 진행될 예정이다. 삼성전자는 행사 관련 세부 내용을 삼성전자 뉴스룸을 통해 순차 공개할 예정이다.
