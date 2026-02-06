네이버, 작년 매출 12조·영업이익 2조…역대 최대 실적

6일 네이버는 연결 기준 지난해 매출이 12조350억 원, 영업이익은 2조2081억 원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 전년 대비 매출은 12.1%, 영업이익은 11.6% 늘어났다. 2024년 처음 10조 매출을 넘어선 데 이어 역대 최대 실적을 거둔 것이다.
네이버의 지난해 실적은 플랫폼 광고와 커머스, 핀테크 분야가 견인했다. 서치플랫폼(검색·광고)의 연간 매출은 전년 대비 5.6% 오른 4조1689억 원이었고 커머스의 연간 매출액은 26.2% 올라 3조6884억 원으로 집계됐다. 스마트스토어의 연간 거래액도 전년 대비 10% 증가한 것으로 나타났다.
핀테크 연간 매출액 또한 전년 대비 12.1% 성장한 1조6907억 원. 콘텐츠 연간 매출 또한 5.7% 증가해 1조8992억 원이었다. 앤터프라이즈 분야의 연간 매출은 신규 GPUssS(서비스형 그래픽처리장치) 매출과 사우디아라비아 슈퍼앱, 디지털트윈 등 해외 매출 확대로 전년 대비 4.3% 증가해 5878억 원이었다. 모든 사업분야에서 전년 대비 매출 성장세를 보인 것이다.
지난해 4분기(10~12월)로만 떼어봐도 매출이 전년 동기 대비 10.7% 성장한 3조1951억 원이었다. 영업이익은 6106억 원으로 전년 동기보다 12.7% 증가했다. 네이버는 향후 N배송 인프라 확장과 인공지능(AI) 개인화 고도화, 멤버십 확대 등을 통해 커머스 경쟁력을 강화할 계획이다.
최수연 네이버 최고경영자(CEO)는 “2025년은 네이버가 보유하고 있는 콘텐츠와 데이터에 AI를 접목해 광고, 커머스 등 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고 AI 브리핑의 확장을 통해 AI 시대에서의 검색 경쟁력을 확인한 한 해였다”며 “올해도 쇼핑 에이전트와 AI Tab 등을 통해 새로운 가치와 수익화 기회를 창출하고 콘텐츠, AI 인프라, N배송 중심으로 전략적 투자를 이어가겠다”고 말했다.
댓글 0