제약바이오協 “약가제도 개편안 전면 재검토를”

개편안에 ‘제네릭 가격 인하’ 담겨
“현실화땐 年매출 최대 3.6조 줄어
수익 줄면 연구개발도 감소할 것”
한국제약바이오협회는 22일 서울 서초구 협회 사무실에서 긴급 기자회견을 열고 약가제도 개편안의 전면 재검토를 촉구하고 나섰다. 제네릭 의존도가 높은 국내 제약 업계가 이번 개편으로 타격을 입을 수 있다는 것이다.
지난달 28일 발표된 정부 약가제도 개편의 핵심은 제네릭의 가격 결정 기준을 오리지널 의약품 가격 대비 53.55%에서 40%대로 낮추고, 연구개발(R&D)에 투자하는 기업들에는 혜택을 주겠다는 것이다. 한정된 예산을 제네릭에서 혁신 R&D로 재배분하겠다는 의미다.
국내 제약 업계에서는 “당장 수익이 줄어들면 오히려 지금까지 하던 R&D도 줄어들 것”이라는 입장이다. 협회에 따르면 정부 방침대로 변경 시 국내 제약사들의 매출이 연간 최대 3조6000억 원 줄어든다.
협회 측은 “여기에는 일부 항생제, 항암제도 포함돼 저가 필수 의약품들의 공급 중단으로 이어질 수 있다”고 주장했다. 항생제의 경우 각국 물가 수준을 고려해 환산한 가격지수로 비교 시 2022년 기준 미국, 영국, 독일의 항생제 가격은 한국 대비 각각 3.34배, 1.55배, 1.81배 높았다고 설명했다. 협회 관계자는 “현재 가격 인하 대상이 된 세파계 항생제의 경우 채산성이 맞지 않아 중국, 인도에 의존하고 있다. 국내 원료 자급률이 30%밖에 안 된다”고 했다.
