파마리서치, 안전·보건 경영 전면 강화… 전 사업장 인증 완료

재생의학 전문기업 파마리서치는 전 사업장에 걸쳐 국제 안전보건경영시스템 ‘ISO 45001’ 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.
파마리서치는 지난해 11월 주요 생산 거점 공장이 인증을 받은 데 이어 최근 판교사업장까지 추가 인증을 완료하며 전 사업장이 국제 안전보건 기준에 부합하는 경영체계를 공식적으로 갖추게 됐다.
ISO 45001은 산업 현장에서 발생할 수 있는 위험 요소를 사전에 식별하고 통제해 산업재해를 예방하는 체계를 구축한 조직에 부여되는 국제표준이다. 단순한 법적 요건 충족을 넘어 위험성 평가와 개선, 재발 방지 등 안전보건 관리 프로세스를 체계적으로 운영하고 있는지를 종합적으로 평가한다.
이번 인증 과정에서 파마리서치는 ▲법적 기준을 상회하는 안전관리 체계 구축 ▲임직원 대상 안전 신고 창구 운영 ▲층별 자위소방대 지정 및 정기 대피훈련 실시 ▲화재·자연재해 등 비상 상황 대응 매뉴얼과 훈련 체계 확보 등에서 높은 평가를 받았다고 한다.
파마리서치 관계자는 “전 사업장 ISO 45001 인증은 임직원의 안전과 건강을 기업 경영의 최우선 가치로 삼아온 노력이 공식적으로 인정받은 결과”라면서 “앞으로도 임직원은 물론 협력사와 지역사회까지 안전보건 관리 범위를 확대해 책임 있는 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.
한편 파마리서치는 부패방지경영시스템 ‘ISO 37001’ 인증에 이어 ‘ISO 45001’ 인증까지 획득하며 ESG 기반의 책임경영 체계를 지속적으로 강화하고 있다.
