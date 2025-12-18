SK하이닉스 5세대 D램 모듈, 인텔 최신 서버와 호환성 첫 인증

SK하이닉스의 10나노급 5세대 서버용 D램 제품이 인텔 최신 서버 플랫폼의 호환성 인증 절차를 통과했다. 업계 최초다.
SK하이닉스는 18일 32Gb 기반 고용량 서버용 D램 모듈 제품인 ‘256GB 더블데이터레이트(DDR)5 등록형 듀얼 인라인 메모리 모듈(RDIMM)’이 인텔의 데이터센서 프로세서 ‘제온6’ 플랫폼에 적용하기 위한 인텔 데이터센터 인증 절차를 통과했다고 밝혔다. RDIMM은 메모리 모듈 내에 메모리 컨트롤러와 D램 칩 사이에 주소·명령 신호를 중계해주는 레지스터 또는 버퍼 칩을 추가한 서버·워크스테이션용 D램 모듈이다.
이번 인증 절차는 미국에 있는 인텔의 첨단 연구시설인 어드밴스드 데이터센터 디벨롭먼트 랩에서 진행됐다. 이곳에서 SK하이닉스는 여러 차례의 다면 평가를 거쳐 이번 제품이 제온 플랫폼과 결합했을 때 신뢰할 수 있는 성능과 호환성, 품질에 문제가 없다는 평가를 받았다. 지난 1월엔 10나노급 4세대(1a) 16Gb 기반 256GB 제품에 대한 인증도 받았다.
SK하이닉스는 “서버용 중앙처리장치(CPU) 시장을 선도하는 인텔의 최신 서버 플랫폼과의 호환성을 업계 최초로 검증받아 회사의 DDR5 모듈 기술력이 글로벌 최고 수준임을 입증했다”며 “글로벌 주요 데이터센터 사업자들과의 협력을 확대하고 급증하는 서버 고객들의 수요에 적기 대응해 차세대 메모리 시장 리더십을 이어가겠다”고 강조했다.
