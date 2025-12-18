삼성물산, 9000억 규모 호주 송전탑 공사 프로젝트 수주… 올해 에너지 수주 1조 달성

삼성물산이 호주에서 대규모 고압직류송전(HVDC) 공사를 수주하며 에너지 인프라 사업 확대에 나섰다.
삼성물산은 호주 빅토리아주와 타즈매니아주를 잇는 ‘마리너스 링크(Marinus Link) HVDC 프로젝트’를 조인트벤처(JV) 형태로 수주했다고 18일 밝혔다. 전체 공사비는 약 9400억 원 규모로, 이 가운데 삼성물산 지분은 50%에 해당하는 약 4700억 원이다.
이번 프로젝트는 지중 케이블 설치를 위한 토목공사와 송전 변환소 건설을 포함하는 패키지 공사다. 삼성물산은 사업 초기 단계부터 시공사가 설계에 참여하는 ECI(Early Contractor Involvement) 방식으로 프로젝트에 참여해 최적화된 설계안과 기존 HVDC 사업 수행 경험을 제시하며 발주처로부터 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
특히 삼성물산은 아랍에미리트(UAE) HVDC 프로젝트를 통해 축적한 기술력과 수행 역량을 이번 수주 과정에서 강점으로 내세웠다. 이를 바탕으로 호주 내 대형 송전 인프라 사업에서 경쟁력을 입증했다는 평가다.
김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 “이번 마리너스 링크 HVDC 프로젝트는 호주 시장에서 삼성물산의 기술력과 프로젝트 수행 역량을 인정받은 결과”라면서 “앞으로도 호주를 비롯한 글로벌 에너지 시장에서 사업 영역을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 삼성물산은 올해 7월 약 2000억 원 규모의 호주 빅토리아주 나와레(Gnarwarre) 에너지저장장치(BESS) 사업을 수주하는 등 올해에만 호주 에너지 시장에서 누적 수주액 1조 원을 달성했다.
삼성물산은 2023년 ‘멜버른 재생에너지 허브(MREH) 프로젝트’를 시작으로 호주 에너지 시장에 진출했으며 현재까지 총 2.9GWh 규모의 에너지저장장치 사업을 수행 중이다. 이번 HVDC 사업 수주를 계기로 호주 에너지 인프라 시장에서 입지를 더욱 확대한다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0