올 크리스마스엔 ‘#겉딸속케’ 딸기폭탄 베리밤 케이크

[Food&Dining] 파리바게뜨
#겉딸속케 콘셉트 베리밤 폭발적 인기
베리밤 3종, 홀리데이 시즌 9종 선봬
‘딸기 vs 케이크’ 유쾌한 논쟁 광고 화제
파리바게뜨가 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 대표 제품 ‘베리밤’을 비롯한 홀리데이 시즌 케이크 제품들을 선보였다.
이번 홀리데이 시즌의 대표 케이크 베리밤은 ‘딸기 폭탄’ 콘셉트로 기획돼 ‘겉딸속케(겉은 딸기, 속은 케이크)’의 비주얼과 특별한 경험을 선사한다. 깊은 풍미의 바닐라빈 커스터드 생크림을 촉촉한 화이트 시트 사이에 채워 넣고 케이크의 겉면을 신선한 생딸기로 빼곡히 장식해 완성했다. 파리바게뜨는 ‘베리밤 케이크’와 함께 바삭한 초코 타르트 위에 진한 초콜릿 가나슈와 딸기가 어우러진 ‘베리밤 초코 타르트’, 강렬한 레드 컬러의 딸기 시트에 상큼한 딸기 콤포트와 생크림을 넣고 생딸기를 아낌없이 올린 ‘베리밤 레드 케이크’ 등 총 3종의 베리밤 시리즈를 주요 제품으로 내놓았다.
크리스마스와 연말 분위기를 한층 더해줄 홀리데이 시즌 케이크 9종도 함께 선보인다. 연말 모임을 근사하게 완성할 비주얼 케이크로 새하얀 생크림 트리 위에 반짝이는 골드 장식을 더한 ‘위싱트리’, 진한 생초콜릿 무스와 묵직한 식감의 초코 시트의 조합으로 초콜릿 마니아들의 마음을 사로잡는 ‘파베 생초콜릿 케이크’, 귀여운 눈사람과 루돌프가 함께 있는 두 가지 맛의 2단 버터 케이크 ‘윈터팝 듀오’ 등이 있다.
귀여움과 달콤함을 함께 담은 케이크도 있다. 딸기 연유 크림과 부드러운 초코 코팅이 어우러진 진저맨 디자인의 버터 케이크 ‘윈터팝 초코베리’, 포근한 눈사람 모양으로 겨울의 따스함을 생크림으로 달콤하게 표현한 ‘안녕! 스노우맨’, 사랑스러운 루돌프 디자인으로 만든 달콤한 초코 생크림 케이크 ‘안녕! 루돌프’ 3종이다. 이 외에도 작지만 행복이 가득 담긴 미니 사이즈 제품으로 위싱트리의 미니타르트 버전인 ‘위싱트리 타르트’, 안녕! 루돌프와 안녕! 눈사람을 미니 버전으로 가볍게 즐길 수 있는 ‘안녕! 루돌프 미니’ ‘안녕! 스노우맨 미니’를 선보인다.
파리바게뜨의 베리밤 캠페인도 화제다. 이번 캠페인에는 파리바게뜨의 브랜드 모델인 가수 권은비와 배우 김민주가 함께했다. 두 모델은 “이게 딸기야? 케이크야?”라는 유쾌한 논쟁을 통해 딸기 폭탄 베리밤의 정체성을 재치 있게 풀어냈다. 생딸기로 빈틈없이 둘러싸인 베리밤의 압도적인 비주얼과 두 사람의 상큼한 케미가 어우러져 홀리데이 시즌의 사랑스럽고 따뜻한 분위기를 전하고 있다. 이번 캠페인 영상은 TV 광고를 비롯해 파리바게뜨 공식 유튜브·인스타그램·매장 등 다양한 채널을 통해 볼 수 있다.
권은비는 “예전에 아르바이트를 한 적이 있어서 파리바게뜨는 제게 더 특별하게 느껴진다. 그때 느꼈던 따뜻함을 이제는 모델로서 더 많은 분께 전하겠다”고 소감을 밝혔다. 김민주는 “별명이 ‘빵주’일 정도로 빵을 좋아하고 특히 파리바게뜨의 파란라벨 ‘통곡물 깜빠뉴’를 즐겨 먹고 있는데 이렇게 함께하게 돼 기쁘다. 저와 은비 언니의 찐친 케미도 기대해달라”고 말했다.
파리바게뜨 관계자는 “딸기를 풍성하게 즐길 수 있는 겨울 시즌을 맞아 신선한 생딸기를 아낌없이 담은 베리밤을 선보이게 됐다. 앞으로 베리밤을 파리바게뜨만의 감각적인 시그니처 케이크 브랜드로 키워 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0