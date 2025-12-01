불닭발-어묵탕… 집에서 포차 안주 간편하게 즐겨요

[Food&Dining] 이마트
이마트 노브랜드가 하이트진로와 손잡고 ‘두꺼비 홈술포차’ 컬래버 상품 5종을 단독 출시했다.
이번 컬래버 상품은 △불오징어 스낵(90g, 1480원) △직화무뼈 불닭발(150g, 4580원) △당면쏙 어묵탕(152g, 1980원) △칼칼포차 우동(206.3g, 2780원) △양파 감자전믹스(180g, 2580원) 총 5종으로 구성됐다. 두꺼비 홈술포차는 노브랜드의 합리적인 가격과 상품력에 하이트진로의 대표 캐릭터 두꺼비가 지닌 친근한 이미지를 더한 간편 안주 라인업이다.
매콤한 불맛을 그대로 살린 안주부터 겨울에 어울리는 따듯한 국물 요리까지 포장마차 인기 메뉴로 구성했다. 5종 모두 구매해도 1만3400원의 저렴한 가격으로 집에서 푸짐한 안주 한 상을 부담 없이 즐길 수 있다는 것이 강점이다. 이들 제품은 노브랜드 전문점에서 판매 중이며 이마트, SSG닷컴 이마트몰 등에서도 만나볼 수 있다.
연말을 앞두고 고물가 영향으로 집에서 술과 안주를 즐기는 홈술·홈파티 트렌드가 강화되면서 관련 수요도 늘고 있다. 최근 한 달간(11월 5일∼12월 4일) 이마트에서 소주, 맥주, 와인 등 주류 판매량이 전년 동기 대비 22% 늘었으며 불막창, 감바스 알아히요 등 간편 안주류는 19.7% 증가하며 소비가 확대되는 추세다.
노브랜드는 올해부터 브랜드 협업을 통한 차별화된 컬래버 상품 개발에 집중하고 있다. ‘슈퍼말차’ ‘사과당’ ‘아우어베이커리’와 손잡고 출시한 디저트 컬래버 시리즈는 출시 이후 누적 판매량 278만 개를 돌파하며 큰 인기를 얻고 있다.
금융, 통신 등 이종 산업 간 협업도 빠르게 확대 중이다. 우리카드, LG유플러스, 넷마블 등 다양한 기업과 새로운 상품을 잇달아 선보이며 단순 협업을 넘어 브랜드 시너지 강화에 주력하고 있다.
노병간 이마트 노브랜드 사업부장은 “내년에는 식품을 넘어 라이프스타일 영역까지 컬래버 라인업을 확대하고 트렌디한 캐릭터, 브랜드와 협업을 강화하며 노브랜드의 가치를 더욱 다양한 고객층으로 넓혀갈 계획이다”라고 말했다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
