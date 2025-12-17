대우건설 ‘용인 푸르지오 클루센트’ 본격 분양… 19일 견본주택 개관

용인 푸르지오 클루센트가 이달 19일 견본주택을 열고 분양에 나선다.
단지는 용인신대피에프브이가 시행하고 대우건설이 시공하며 경기 용인시 처인구 역북동 811 일원 신대지구 A1블록에 들어선다. 지하 3층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84㎡ 총 784가구 규모로 조성된다. 타입별로는 ▲84㎡A 569가구 ▲84㎡B 163가구 ▲84㎡C 52가구다.
분양 일정은 이달 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 31일 2순위 순으로 청약을 받는다. 당첨자 발표는 내년 1월 7일이며 정당계약은 같은 달 19일부터 21일까지 3일간 진행된다.
용인시 또는 수도권 거주자 가운데 청약통장 가입기간 12개월 이상이고 지역·면적별 예치금 요건을 충족하면 1순위 청약이 가능하다. 유주택자나 세대주가 아니어도 청약할 수 있다. 특히 비규제지역에 해당해 주택담보대출비율(LTV) 70%가 적용되고 실거주 의무와 재당첨 제한은 없다. 분양권은 6개월 이후 전매가 가능하고 입주 예정일은 2028년 12월이다.
용인 푸르지오 클루센트는 옛 용인세브란스병원 일대를 정비한 도시개발사업지다. 주변에 문화공원과 주차장 등 도시기반시설이 단계적으로 조성되고 있고 인근 역북·역삼지구(계획)와 함께 용인의 새로운 주거벨트를 형성하고 있다.
단지는 에버라인 명지대역 도보권에 있고 수인분당선 기흥역 환승을 통해 강남과 판교 등 주요 업무지구로 이동이 가능하다. 경강선 연장 사업도 추진 중이다. 서용인IC를 통해 영동고속도로와 수도권제2순환고속도로 진입이 가능하고 향후 동용인IC가 개설되면 세종포천고속도로 접근성도 개선될 전망이다. 국도 45·57호선 확장과 국지도 84호선 개설도 추진되고 있다.
현재 용인시 처인구에는 반도체 클러스터가 조성중이다. 삼성전자가 조성하는 용인 첨단시스템 반도체 국가산업단지는 단지에서부터 차량으로 10분대, SK하이닉스가 추진 중인 용인 반도체 클러스터 일반산업단지는 30분대 거리에 위치한다. 제2용인테크노밸리와 용인국제물류4.0 유통단지도 인근에 있다.
교육 환경으로는 서룡초가 도보 거리에 있으며 용신중·용인고·명지대·용인대 등이 가깝다. 역북동 학원가와 용인중앙도서관도 인접해 있다. 단지 앞으로는 금학천이 있고 신대문화공원과 번암공원 등 녹지 공간도 있다.
또 도보 10분 거리에는 용인시청과 용인세무서, 용인우체국, 용인교육지원청, 용인동부경찰서, 용인문화예술원 마루홀 등이 모여 있는 용인 행정타운이 있다. 이마트와 더와이스퀘어(롯데시네마) 등 쇼핑·문화시설 이용도 가능하다.
단지는 남향 위주 배치와 전 가구 맞통풍 구조의 4베이 판상형으로 설계됐다. 현관과 주방 팬트리, 안방 드레스룸 등 수납공간을 확보했고 주차 공간은 가구당 1.44대 규모로 마련된다고 한다. 커뮤니티 시설로는 그리너리 스튜디오를 비롯해 피트니스, 골프연습장, 어린이도서관, 스터디룸, 독서실, 공유오피스 등이 조성될 예정이다.
분양 관계자는 “용인 푸르지오 클루센트는 역세권과 교육 환경, 반도체 클러스터 접근성을 갖춘 단지”라면서 “비규제지역의 장점도 더해져 수요자들의 관심이 예상된다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0