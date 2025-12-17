샤오미, 주요제품 연말 할인시작… 신기술 적용한 신기종 추가출시 예고

내년 1월 1일까지 스마트폰·가전·로봇청소기 등 연말 할인 진행
샤오미코리아는 17일 연말을 맞아 스마트폰부터 가전까지 다양한 제품을 할인한다고 밝혔다.
“Human × Car × Home” 생태계 통합 전략 기반 다양한 제품 할인
이번 행사는 샤오미가 강화하고 있는 “Human × Car × Home(사람, 자동차, 집)” 생태계 전략을 기반으로 기획됐다. 이 전략은 사용자의 스마트폰을 중심에 두고, 가정용 제품과 전기차를 하나의 연결된 시스템으로 통합하는 샤오미의 핵심 방향이다.
샤오미코리아 공식 온라인몰에서는 일정 금액 이상 구매 시 선착순 상품권 증정 이벤트와 ‘Mi 포인트’ 적립 미션을 진행한다고 한다. 적립된 포인트는 쿠폰으로 교환할 수 있으며, 제품 구매 시 바로 사용할 수 있다. 전국 6곳의 공식 샤오미 매장에서도 해당 제품을 구매할 수 있다.
이번 행사에는 다양한 카테고리의 제품이 포함된다. 샤오미15T 프로, 샤오미15 Ultra, 레드미 Pad2 프로, 로봇청소기 X20+ 등 인기 제품이 할인 판매된다.
샤오미는 지난 10월 중국에 첫 스마트홈 가전 공장을 설립하며 가전 산업 경쟁력을 높였다. 해당 공장은 디자인부터 생산, 검증까지 전 과정을 자체 수행할 수 있는 체계를 갖췄으며, 연간 최대 700만 대의 에어컨 생산이 가능하다. 이에 따라 향후 프리미엄 가전 사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.
샤오미는 내년 1월에도 신제품 출시를 이어간다고 한다. 울트라 씬 마그네틱 보조 배터리, 레드미 버즈8 라이트, 샤오미 진공청소기 P30 등이 차례로 공개될 예정이다.
샤오미코리아 관계자는 “연말을 맞아 스마트 라이프를 더 많은 고객이 경험할 수 있도록 합리적인 혜택을 준비했다. 샤오미의 기술과 디자인이 반영된 다양한 제품들을 통해 일상의 만족도를 높이길 바란다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
