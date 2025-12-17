오픈AI, 챗GPT 이미지 1.5 출시…속도·편집기능 향상

오픈AI가 이미지 생성 모델을 기반으로 한 ‘챗GPT 이미지’를 공개했다. 17일 오픈AI는 “새로운 이미지 전용 모델이 기능을 이날부터 모든 챗GPT 사용자들에게 순차적으로 제공되며 응용프로그램인터페이스(API)에서는 GPT 이미지 1.5로 이용할 수 있다”고 밝혔다.
오픈AI에 따르면 챗GPT 이미지 1.5는 디테일 유지 능력과 편집 안정성이 더 향상됐다. 오픈 AI는 “이용자는 이미지를 업로드해 조명이나 구도, 인물의 외형 등 핵심 요소를 유지하면서 특정 부위만 수정할 수도 있다”고 설명했다. 이번 업데이트로 사진 편집과 의상·헤어스타일 시뮬레이션 등 기능이 추가됐다는게 오픈AI의 설명이다.
이번 업데이트로 이미지 합성 기능도 개선됐다. 여러 이미지를 하나로 합치면서도 시각적인 일관성을 유지할 수 있고, 세밀한 변형이나 구도 조정도 가능하다. 하나의 이미지를 가지고 패션 광고와 크리스마스 장식, 진주 귀걸이를 한 소녀 등 장면으 변환하거나 특정 시대의 감성이 느껴지는 필름 사진으로도 바꿀 수 있다.
GPT 이미지 1.5는 빠른 생성 속도와 정교한 편집 등 특성으로 업무 활용성도 높아졌다. 제품의 이미지만 추출해 배경을 제거하거나 문구가 정확하게 보이는 광고 시뮬레이션을 구현할수도 있다.
오픈AI는 “GPT 이미지 1.5는 편집을 거쳐도 브랜드 로고와 핵심 비주얼을 더 일관되게 유지할 수 있어 로고 제작과 같은 마케팅 작업, 하나의 이미지로 다양한 제품 카탈로그를 생성해야 하는 이커머스 팀에 특히 적합하다”며 “GPT 이미지 1.5는 이전 버전 대비 이미지 입력·출력 비용이 20% 더 저렴해 더 많은 이미지를 생성할 수 있다”고 밝혔다.
