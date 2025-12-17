오픈AI, 챗GPT 이미지 1.5 출시…속도·편집기능 향상

챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공
챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공
오픈AI가 이미지 생성 모델을 기반으로 한 ‘챗GPT 이미지’를 공개했다. 17일 오픈AI는 “새로운 이미지 전용 모델이 기능을 이날부터 모든 챗GPT 사용자들에게 순차적으로 제공되며 응용프로그램인터페이스(API)에서는 GPT 이미지 1.5로 이용할 수 있다”고 밝혔다.

오픈AI에 따르면 챗GPT 이미지 1.5는 디테일 유지 능력과 편집 안정성이 더 향상됐다. 오픈 AI는 “이용자는 이미지를 업로드해 조명이나 구도, 인물의 외형 등 핵심 요소를 유지하면서 특정 부위만 수정할 수도 있다”고 설명했다. 이번 업데이트로 사진 편집과 의상·헤어스타일 시뮬레이션 등 기능이 추가됐다는게 오픈AI의 설명이다.

챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공
챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공

이번 업데이트로 이미지 합성 기능도 개선됐다. 여러 이미지를 하나로 합치면서도 시각적인 일관성을 유지할 수 있고, 세밀한 변형이나 구도 조정도 가능하다. 하나의 이미지를 가지고 패션 광고와 크리스마스 장식, 진주 귀걸이를 한 소녀 등 장면으 변환하거나 특정 시대의 감성이 느껴지는 필름 사진으로도 바꿀 수 있다.

챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공
챗GPT 이미지 1.5로 생성한 이미지. 오픈AI 제공

GPT 이미지 1.5는 빠른 생성 속도와 정교한 편집 등 특성으로 업무 활용성도 높아졌다. 제품의 이미지만 추출해 배경을 제거하거나 문구가 정확하게 보이는 광고 시뮬레이션을 구현할수도 있다.

오픈AI는 “GPT 이미지 1.5는 편집을 거쳐도 브랜드 로고와 핵심 비주얼을 더 일관되게 유지할 수 있어 로고 제작과 같은 마케팅 작업, 하나의 이미지로 다양한 제품 카탈로그를 생성해야 하는 이커머스 팀에 특히 적합하다”며 “GPT 이미지 1.5는 이전 버전 대비 이미지 입력·출력 비용이 20% 더 저렴해 더 많은 이미지를 생성할 수 있다”고 밝혔다.
