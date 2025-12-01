‘수지 패딩’ 가볍고 따뜻한데 예쁘기까지

[DA 스페셜] K2
아웃도어 브랜드 K2가 세련된 실루엣과 탁월한 보온성을 동시에 갖춘 여성 다운 ‘시그니처 도로시’를 출시했다.
여성 스테디셀러 다운 ‘시그니처 도로시’
버클 벨트로 체형따라 다양한 연출 가능
시그니처 도로시는 출시 이래 매년 큰 인기를 얻은 K2의 여성 스테디셀러 다운으로 허리선을 강조하는 벨트와 절개 라인을 적용해 날씬하고 길어 보이는 실루엣이 특징이다.
편안한 착용감과 신축성이 뛰어난 메커니컬 스트레치 소재를 사용해 활동성을 높였으며 유러피언 구스 충전재(솜털·깃털 비율 80:20, 700필파워)를 적용해 가볍지만 우수한 보온성을 제공한다.
상·하단 변형 퀼팅선으로 전체적으로 슬림한 라인을 완성했으며 길이 조절이 가능한 버클 벨트를 더해 스타일과 체형에 따라 다양한 연출이 가능하다. 후드에는 퍼 와이어를 적용해 풍성한 볼륨감을 제공하고 추운 날씨에는 퍼를 안쪽으로 말아 넣어 보온성을 높일 수 있다.
기장은 허벅지를 살짝 덮는 길이로 구성돼 선택의 폭을 넓혔다. 미들 기장은 소프트 블루, 베이지핑크, 펄, 블랙 색상으로 출시되며 가격은 49만9000원이다.
K2 의류기획팀 노성훈 이사는 “시그니처 도로시는 매 시즌 꾸준히 사랑받아온 K2의 대표 여성 다운으로 올해는 실루엣과 디테일을 한층 세련되게 업그레이드했다”며 “일상과 아웃도어 모두에서 여성스럽고 세련된 겨울 스타일을 연출할 수 있는 아우터로 자신 있게 추천한다”고 말했다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
