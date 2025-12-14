신세계가 인공지능?… 美 부통령 만찬 참석한 정용진 회장, 백악관서 AI 협력 논의

경주 APEC서 AI 존재감 無 신세계그룹
미국에서는 ‘AI’ 행보… 만찬 전 백악관서 관련 논의
“정용진 회장, 물류 등 업무에 AI 도입 모색”
정용진 회장, 록브리지네트워크 아시아 총괄 회장
신세계그룹은 정용진 회장이 12일(현지시간) J.D. 밴스 미국 부통령 주최로 워싱턴 D.C. 소재 관저에서 열린 성탄절 만찬에 참석해 밴스 부통령을 만났다고 14일 밝혔다.
행사에는 하워드 러트닉 상무장관가 피트 헤그세스 국방부장관, 수지 와일드 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 부비서실장 등 백악관 고위급 인사들이 참석했다. 기업인으로는 정용진 회장 외에 에릭 슈미트 전 구글 CEO와 시암 상카르 팔란티어 최고운영책임자 등이 함께 했다.
밴스 부통령과 만찬에 앞서 정용진 회장은 백악관을 방문해 마이클 크라치오스 백악관 과학정책실장 등 백악관 인사들을 면담했다. 크라치오스 실장은 트럼프 정부 1기 당시 미국 국가최고기술책임자(CTO)와 국방부 연구·엔지니어링 차관직을 역임했고 이번 2기에서 미국 정부 인공지능(AI) 전략을 총괄하고 있다. 트럼프 정부 합류 전 크라치오스 실장은 틸캐피탈 최고운영책임자를 지내는 등 페이팔 창업자인 피터 틸 사단의 핵심으로 알려진 인물이기도 하다.
정 회장은 크라치오스 실장과 면담에서 미국의 AI 수출 프로그램에 대한 협력 방안을 논의했다고 신세계그룹 측은 설명했다. 미국 상무부는 지난 10월 ‘미국 AI 수출 프로그램(America AI Exports Program)’ 시행을 발표한 바 있다. AI 기술 체계를 하나의 패키지로 수출하는 계획을 추진하고 있다. 정 회장의 경우 유통 선진화를 위한 첨단 기술 도입에 관심을 표했다고 한다. 실제로 정용진 회장은 그룹 물류 업무 등에 AI 기술을 도입하는 방안을 모색 중이라고 한다.
밴스 부통령 성탄절 만찬에는 록브리지네트워크를 설립한 크리스토퍼 버스커크 1789캐피탈 최고운용책임자도 참석한 것으로 전해졌다. 버스커크는 다음 달 한국을 방문해 록브리지네트워크코리아 멤버들과 만남을 갖고 이사진에 공식 합류할 예정인 것으로 알려졌다.
록브리지네트워크는 미국에 이어 한국에 설립됐고 일본과 대만에서도 설립 작업이 진행 중이라고 한다. 지난 10월 싱크탱크 형태로 록브리지네트워크코리아가 정식 출범했고 정용진 회장은 록브리지네트워크 아시아 총괄 회장직과 록브리지네트워크코리아 이사직을 맡고 있다. 정 회장 외에 김해영 전 더불어민주당 최고위원과 김부겸 전 국무총리, 박재완 전 기획재정부장관, 김우승 한양대 총장, 박병은 1789파트너스 대표, 리처드 차이 대만 푸본그룹 회장 등이 록브리지네트워크코리아 이사로 참여 중이라고 한다.
