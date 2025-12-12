대한직업청소교육학원, 허그일자리 청소학원 지정…정부 지원 교육 진행

대한직업청소교육학원이 한국법무보호복지공단의 단계별 취업지원 프로그램인 ‘허그일자리’와 연계해 허그일자리 청소학원으로 지정돼 교육을 진행한다고 12일 밝혔다.
허그일자리는 형사처분 또는 보호처분을 받은 이들의 안정적인 사회 복귀를 돕기 위해 한국법무보호복지공단이 운영하는 취업 지원 프로그램이다. 상담부터 직업훈련, 취업 알선, 취업성공 수당까지 전 과정을 패키지 형태로 지원하는 것이 특징이다.
대상자는 만 18세 이상 64세 이하의 취업 희망자다. 일부 지자체의 경우 69세까지 참여가 가능하다. 위기청소년의 경우 만 15세 이상부터 참여할 수 있으며, 교정시설 출소자와 보호관찰 대상자가 주요 대상이다.
프로그램은 총 4단계로 구성된다. 1단계에서는 심층 상담과 직업심리검사, 집단 상담을 통해 개인별 취업활동계획을 수립하고 조건에 따라 참여수당이 지급된다. 2단계에서는 직업능력개발훈련을 중심으로 교육비 지원과 훈련 참여 수당, 장려금 등이 제공된다. 3단계에서는 동행 면접과 이력서·면접 클리닉, 면접 참여 수당이 지원되며, 4단계에서는 취·창업 이후 사후관리와 함께 근속기간에 따른 취업성공수당이 지급된다.
인천시에 위치한 대한직업청소교육학원은 청소 교육 기술을 기반으로 직업훈련과 취업, 창업을 지원하는 교육기관이다. 이번 허그일자리 청소학원 지정으로, 교육생들은 정부 지원을 통해 교육비 부담 없이 실무 중심의 청소 기술 교육을 받을 수 있게 됐다. 교육은 단순 기술 습득에 그치지 않고 실제 취업과 창업으로 이어질 수 있도록 실습 위주의 커리큘럼으로 운영된다.
대한직업청소교육학원 관계자는 “허그일자리 프로그램을 통해 새로운 출발을 준비하는 분들이 한 땀 한 땀 땀 흘리며 기술을 배우고, 건전한 사회 구성원으로 자리 잡을 수 있도록 돕는 것이 목표”라며 “청소 분야는 진입 장벽이 낮으면서도 안정적인 수익 구조를 만들 수 있는 만큼, 취업과 창업 모두에 실질적인 대안이 될 수 있다”고 전했다.
