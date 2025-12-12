아워홈 온더고, 디지털광고대상 수상… 소비자 공감 얻은 진정성 있는 캠페인

‘까보면 안다고, 온더고’ 캠페인 시리즈로 호응 확대
유튜브 누적 조회수 1천만 돌파, 인지도·매출 동반 상승
구입 경험률 48%·일평균 매출 152% 상승
진정성 있는 메시지로 ‘제대로 된 한 끼’ 가치 전달
아워홈은 12일 ‘2025 대한민국 디지털광고대상(KODAF 2025)’에서 디지털영상(시리즈) 부문 동상을 수상했다고 밝혔다. 이번 수상작은 ‘까보면 안다고, 온더고’ 캠페인으로, 소비자 공감을 바탕으로 브랜드의 핵심 가치를 자연스럽게 전달한 점이 높은 평가를 받았다.
대한민국 디지털광고대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 대표적인 디지털 광고 시상식이다. 아워홈은 이번 수상을 통해 디지털 콘텐츠 경쟁력과 브랜드 소통 역량을 동시에 인정받았다.
온더고 캠페인은 ‘까보고서’, ‘편리함’, ‘다양함’ 등 세 편의 영상으로 구성됐다. 소비자들이 냉동 도시락(HMR, 가정간편식) 선택 시 중요하게 여기는 맛, 편리성, 메뉴 다양성을 한 가지 스토리로 엮어낸 것이 특징이다.
공개 후 캠페인은 빠르게 확산됐다. 디지털 채널에서 누적 조회수 3400만 회를 돌파했고, 공개 한 달 만에 유튜브 누적 조회수 1000만 회를 넘겼다. 광고 이후 브랜드 지표도 상승세를 보였다. 온더고 인지도는 이전 대비 15% 증가했고, 구입 경험률은 48% 상승, 일평균 매출은 152% 수준으로 뛰었다. 소비자 리뷰와 블로그 후기에서도 제품 맛과 품질에 대한 긍정적 평가가 이어졌다.
캠페인의 성과는 브랜드의 방향성과도 맞닿아 있다. 온더고는 아워홈의 핵심 HMR 브랜드로, 다양한 메뉴 구성과 전자레인지 간편 조리를 내세운다. 광고 모델 박정민이 보여준 진솔한 이미지 역시 “바쁜 일상 속에서도 제대로 된 한 끼를 즐길 수 있다”는 메시지를 효과적으로 전달했다.
아워홈 관계자는 “이번 수상은 고객의 신뢰와 긍정적 반응을 공식적으로 확인한 결과다. 앞으로도 소비자와 활발히 소통하며 브랜드 경험을 확대해 나가겠다”고 말했다.
댓글 0