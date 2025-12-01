[Living&]삶의 균형을 바로잡는 북유럽 리클라이너 ‘스트레스리스’

현대인의 삶에서 진정한 휴식의 시간은 얼마나 될까. 우리는 늘 스마트폰을 손에서 놓지 못하고, 쉴 새 없이 이어지는 연락과 일정 속에서 무의식적으로 몸과 마음을 긴장시킨다. 일과 휴식의 경계가 점점 흐려질수록 몸과 마음의 균형은 쉽게 무너진다.
노르웨이 프리미엄 리클라이너 브랜드 ‘스트레스리스(Stressless)’는 지난 반세기 동안 ‘쉼의 균형’을 되돌려주는 기술과 디자인을 연구해 왔다. 북유럽 최대 가구회사 ‘에코르네스(Ekornes)’가 1971년 ‘세상에서 가장 편안한 의자’를 만들겠다는 목표로 선보인 이후, 스트레스리스는 디자인, 기술력, 소재 등 모든 면에서 높은 평가를 받으며 현재 전 세계 45개국에서 사랑받는 프리미엄 리클라이너의 대명사로 자리 잡았다.
인체공학 기술로 완성한 격이 다른 휴식
스트레스리스는 사용자의 움직임과 체형에 최적화된 인체공학 기술을 꾸준히 발전시켜 왔다. 앉는 순간부터 몸의 무게중심이 자연스럽게 흘러가며, 깊지만 부담 없는 기울기의 리클라이닝 감각은 이 브랜드만의 노하우를 보여준다.
대표적으로 ‘글라이드 시스템(Glide™ System)’은 특별한 조작 없이 사용자의 체중만으로 최적의 각도를 찾아주며, ‘플러스 시스템(Plus™ System)’은 머리와 허리를 자동으로 지지해 어떤 자세에서도 편안함을 유지한다. 또한 등받이 각도가 평평하게 펴지며 수면 자세로 전환되는 수면 전환 모드가 있다. 사용자의 움직임에 따라 리클라이너가 부드럽게 흔들리며 피로를 풀어주는 ‘밸런스 어댑트 시스템(Balance Adapt™ System)’, 특허받은 폼으로 착석과 이석이 편안하며 가죽의 내구성을 높여주는 ‘컴포트존(Comfort Zones™)’ 또한 스트레스리스의 독자 특허 기술이다.
북유럽 장인의 자부심이 담긴 최고의 의자
스트레스리스는 철저한 생산 관리와 장인정신으로 완성된다. 에코르네스는 디자인부터 소재 선정, 제작까지 모든 공정을 노르웨이 현지에서 100% 진행한다. 단단하고 견고한 유럽산 비취목을 36겹으로 라미네이팅해 프레임을 제작하고, 시트에는 최상급 천연 소가죽만을 사용한다. 이러한 정교한 제작 과정과 엄격한 소재 선정은 스트레스리스 제품이 60년에 달하는 수명을 자랑할 수 있는 비결이다.
이처럼 세심한 공정을 거쳐 완성된 스트레스리스 리클라이너는 최대 60가지 컬러로 제작돼 높은 커스터마이징 자유도를 자랑한다. 네 가지 등급의 가죽에 따라 조색이 달라지며, 총 60가지 색상 중 취향과 공간에 맞춰 자유롭게 선택할 수 있다.
라이프스타일과 취향 따라 고르는 라인업
스트레스리스의 다양한 모델들은 각기 다른 디자인 언어로 표현되지만, 모두 ‘프리미엄 웰니스 휴식’이라는 공통의 가치를 담고 있다. 단순히 형태나 소재의 차이를 넘어 사용자의 라이프스타일과 공간에 어울리는 최적의 편안함을 제안한다.
베스트셀러 ‘매직 시그니처(Magic Signature)’는 이름처럼 앉는 순간부터 마법 같은 편안함을 선사하는 최상급 모델이다. 체형이 큰 사용자도 편안하게 기대 앉을 수 있는 대형 사이즈로, 깊고 안정적인 착좌감을 제공하며 몸을 부드럽게 감싼다. 리클라이너가 자연스럽게 흔들리며 스윙되는 움직임은 하루의 피로를 잊게 하고, 유럽산 비취목과 알루미늄 프레임이 조화를 이루는 시그니처 베이스는 고급스러우면서도 세련된 분위기를 완성한다.
또 다른 대표작 ‘런던 스타(London Star)’는 1960년대 ‘스윙잉 런던(Swinging London)’의 미학에서 영감을 받은 모델로, 고전적인 안락의자 감성과 현대적인 편안함을 결합한 디자인이 특징이다. 특히 등받이 가죽에 섬세하게 새겨진 격자무늬가 한층 포근한 착석감과 안락한 감성을 더한다. 금속성과 절제된 형태미가 돋보이는 스타 베이스는 알루미늄의 견고함 위에 별을 형상화한 디자인으로, 어느 공간에서도 중심이 되는 오브제로 손색이 없다.
에이스침대가 제안하는 ‘진정한 쉼’
대한민국 대표 침대 브랜드 에이스침대(대표 안성호)는 리클라이너라는 개념조차 생소하던 1999년, 국내에 스트레스리스를 처음 선보였다. 이후 양질의 쉼과 여유를 중시하는 소비 트렌드와 함께 꾸준히 성장하며 고품격 리빙 시장에서 프리미엄 휴식 문화를 이끌어가고 있다.
현재는 프리미엄 체험형 매장 ‘에이스스퀘어’를 비롯한 전국 주요 매장에서 스트레스리스 전 라인업을 만나볼 수 있다. 체형과 공간에 따라 다른 모델을 직접 체험하며, 자신에게 가장 어울리는 휴식의 모습을 찾는 소비자들의 발길이 끊이지 않는다.
에이스침대는 단순한 가구를 넘어 ‘삶의 균형’을 완성하는 공간으로 스트레스리스를 제안한다. 북유럽이 정의한 진정한 휴식의 철학을 일상의 시간 속에서 경험하도록 돕는 것, 그것이 에이스침대가 추구하는 리빙의 가치다.
