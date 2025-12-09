대한항공, ‘지속 가능 비행’ 위한 환경 경영 실천

대한항공은 탈탄소 사회를 향한 글로벌 항공업계의 목표에 맞춰 지속 가능한 내일을 위한 환경 경영을 실천하고 있다고 9일 밝혔다. 신형기 도입부터 노후 시설 교체, 기내서비스 용품 개선, 폐기물 업사이클링, 숲 조성 등 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 활동을 시행 중이다.
대한항공 측은 온실가스 배출과 소음을 줄이기 위해 신형 항공기를 도입했다고 밝혔다. 기존 항공기들보다 좌석당 연료 소모율을 개선해 탄소 배출을 줄인 보잉 787-10과 에어버스 A350을 도입했다. 국제민간항공기구(ICAO)의 소음 기준인 챕터 14를 충족하는 저소음 기종 보잉 787-9, 737-8, 에어버스 A220-300, A321neo, A350-900을 운영 중이다.
탄소 배출 저감과 직결되는 효율적인 연료 관리에도 집중하고 있다. 대한항공은 2004년부터 상설 연료 관리 조직을 운영하며 탄소 배출 저감에 관련된 데이터와 노하우를 쌓았다. 2023년에는 새로운 연료관리시스템을 도입해 모든 조직이 유기적으로 소통 및 협력하는 연료 관리 체계를 구축했다. 지난해 총 14만3111톤의 연료 감축 실적을 달성했다. 항공기 무게를 줄여 연비를 개선하기 위한 기내 카페트 경량화 사업도 진행했다. 카페트 신소재 개발 단계부터 참여했으며, 2023년 7월 초도기 적용을 시작으로 현재 모든 보유 항공기에 적용했다. 보잉 777-300ER 항공기 기준 약 200kg 무게를 줄였다.
또한 플라스틱 소재의 기내 서비스 용품 사용을 줄이고 포장재를 개선했다. 올해 12월부터 단거리 노선의 일반석 기내식 용기 일부를 비목재 펄프 소재로 순차 변경한다. 플라스틱 소재였던 일반석 커틀러리는 생분해 가능한 대나무 재질로 개선했다. 승객들에게 제공하는 이어폰 패키지에도 재생 원료를 적용했다.
업사이클링도 실천 중이다. 수명을 다 한 항공기 동체는 특별 가공 작업을 거쳐 한정판 네임택과 골프 볼마커 등으로 제작했다. 낡은 정비복은 드라이버 파우치로 제작해 정비사들에게 지급했다. 반납된 승무원 유니폼은 의약품 파우치, 보조배터리 파우치 등으로 만들었다.
대한항공 관계자는 “지속가능항공유(SAF) 도입과 시설 투자에도 지원을 아끼지 않는다”고 설명했다. 대한항공은 2017년 국내 항공사 최초로 시카고-인천 노선을 SAF 혼합 항공유로 운항한 이후 국내외 14개 노선에서 SAF 혼합 항공유로 운항 중이다. 2024년 인천-하네다 상용운항 노선에 국산 SAF를 1% 혼합한 데 이어 인천-고베, 김포-오사카 상용운항 노선에도 SAF 혼합 항공유를 일부 적용 중이다.
임직원이 나무를 심는 숲 조성 활동도 진행하고 있다. 국내에서는 ‘그린 스카이패스(GREEN SKYPASS)’ 프로젝트를 시행한다. 대한항공 스카이패스 회원이 마일리지를 사용해 보너스 항공권이나 브랜드 굿즈를 구매하면, 대한항공이 이와 연계한 기금을 적립해 도심 숲을 조성하는 프로젝트다. 해외에서는 22년 동안 ‘대한항공 숲’을 조성했다.
대한항공 관계자는 “대한항공은 앞으로도 지속 가능한 비행을 위해 탈탄소 행보를 이어가고, ESG 경영 중 ‘환경(Environmental)’ 부문을 강화할 계획”이라고 말했다.