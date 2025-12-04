디오디, SBI DM·교보생명·위치컴퍼니와 발행한 K-POP STO 1차 판매 완판

글로벌 엔터테인먼트 기업 디오디(DOD)는 싱가포르의 SBI DM(SBI Digital Markets), 교보생명, 위치컴퍼니(WITCH)와 함께 글로벌 얼라이언스를 기반으로 발행한 K-POP STO(증권형 토큰) 자산 322만 달러 규모가 1차 판매에서 전량 완판됐다고 4일 밝혔다
이번 STO는 글로벌 얼라이언스를 통해 해외 기관투자자가 K-POP 기초자산을 직접 매입한 국내 최초 구조로, 글로벌 자본이 K-컬처 실물자산에 본격 진입하기 시작했다는 점에서 산업적 의미가 크다는 평가를 받는다.
이번 얼라이언스는 국내 엔터테인먼트 업계에서는 드물게 글로벌 금융기관·대형 보험사·Web3 전문 기업이 결합한 형태다. 싱가포르 기반 디지털 증권사 SBI DM은 일본 SBI 그룹 산하의 기관 전용 디지털 자산·증권형 토큰(STO) 전문 금융기관으로, 규제 기반의 발행·유통 인프라를 갖춘 아시아 대표 STO 플랫폼으로 평가된다. Web3 플랫폼 운영 경험을 보유한 위치컴퍼니는 미국 자회사 MDW Finance를 중심으로 글로벌 기관 대상 STO와 RWA 설계·발행 역량을 갖춘 기업이다.
이번 STO는 디오디가 구축해 온 IP 확보·유통·부가사업 중심의 수직계열화 역량에 Web3 기반 기술·금융 구조화 능력을 결합해 완성한 첫 실증 모델이다. 디오디는 위치컴퍼니와 함께 해외 기관투자자가 요구하는 실사, 구조 검증, 기술 심사, 적법성 테스트 등 엄격한 기준을 모두 충족하며, STO 설계 역량과 비즈니스 구조가 국제 기준에서도 신뢰를 인정받았다고 설명했다.
향후 디오디는 IP 기초자산 제공을 넘어 K-컬처 자산 전반을 글로벌 투자자와 연결하는 플랫폼 기업으로 도약한다는 계획이다. SBI DM, 교보생명, 위치컴퍼니 등 핵심 파트너들과 협력해 내년터 규제에 부합하는 K-POP RWA(실물자산 토큰화) 상품을 정례화하고, 아시아 디지털 자산 시장에 확장 가능한 ‘문화 금융’ 생태계 구축에 속도를 낼 계획이다. 또한 2000만 달러 이상 규모의 2호 글로벌 펀드 조성도 본격 추진한다.
디오디 전영재 부대표는 “이번 STO는 단순한 프로젝트가 아니라 K-POP IP와 글로벌 자본을 구조적으로 연결하는 장기 전략의 출발점”이라며 “다양한 K-컬처 IP를 금융화 가능한 형태로 발전시키고, 글로벌 시장에서 통용되는 엔터테크 표준을 만들어가겠다”고 말했다.
